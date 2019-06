Theresa May, il giorno delle dimissioni

Dimissioni Theresa May | 7 giugno | Chi prenderà il posto di Theresa May | Come verrà scelto il successore di Theresa May | Le candidature

Dimissioni Theresa May | Il 7 giugno diventano effettive le dimissioni di Theresa May. La premier May le aveva annunciate lo scorso 24 maggio, con un accorato discorso, finito in lacrime.

La premier era in attesa della fine della visita di Donald Trump a Londra, iniziata il 3 giugno scorso, per poi fare il suo passo indietro.

Theresa May lascerà la leadership dei Tories, mentre continuerà a ricoprire la carica di primo ministro finché il suo partito non sceglierà il suo successore.

Nel suo discorso in cui ha annunciato le dimissioni, May ha espresso “rammarico” per non essere riuscita ad attuare la Brexit e ha lasciato il testimone al suo successore, che prenderà il suo posto sia come leader dei Tory che come primo ministro.

Saranno settimane concitate per il Regno Unito, nell’attesa che – entro fine luglio – si sappia il nome del nuovo premier, colui o colei che condurrà il Regno Unito fuori dall’Unione europea.

Cosa succede dopo le dimissioni della premier May

La settimana dopo le dimissioni della premier May avrà inizio la partita a scacchi per la nuova leadership del partito Conservatore. Il futuro capo politico dei Tories sarà lo stesso che ricoprirà il ruolo di primo ministro del paese.

Chi prenderà il posto di Theresa May

Tra i nomi dei possibili successori di May vi sono l’ex ministro degli Esteri, Boris Johnson, il ministro degli Esteri Hunt a Andrea Leadsom, che ha dato le sue dimissioni dal Governo il 22 maggio.

Se il prossimo leader dei Conservatori dovesse essere un sostenitore dell’hard Brexit, nei prossimi mesi potremmo assistere a un’uscita veloce del Regno Unito anche prima della scadenza prevista del 31 ottobre. Un’ipotesi probabile è la Brexit senza accordo, lo scenario del No deal, tanto osteggiato da Theresa May.

Quel che è certo è che i numeri in parlamento non cambieranno, a meno che non vi saranno elezioni anticipate, e quindi non cambierà la probabilità che l’accordo negoziato da Theresa May con l’Ue a novembre del 2018 possa passare.

L’accordo è stato già bocciato tre volte.

Dimissioni Theresa May | Come verrà scelto il successore di Theresa May

Il nuovo capo politico dei Tory, che nei prossimi mesi sarà anche futuro premier, sarà scelto secondo un preciso schema a due fasi.

Nella prima fase, i parlamentari conservatori votano i vari candidati che si sono presentati. Si può esprimere un solo voto alla volta. Il candidato che ottiene il minor numero di voti viene eliminato.

Il procedimento va avanti finché non rimangono solo due candidati, che vengono votati anche dalla base del partito, che al momento conta circa 120mila iscritti.

Le candidature

Il 3 giugno Boris Johnson, ex ministro degli esteri, ha lanciato la sua campagna ufficiale per la successione alla leadership di Theresa May e di conseguenza alla poltrona di premier. “Fuori dalla Ue con o senza accordo” è lo slogan usato da Johnson.

L’obiettivo di Johnson è concludere la Brexit entro il 31 ottobre. L’ex sindaco di Londra è il candidato favorito, nonché il più popolare nella base dei Tory.

Gli altri due ben piazzati sono Michael Gove e Jeremy Hunt.

In tutto sono 12 gli aspiranti in lizza, tra cui Sajid Javid.

Una delle caratteristiche storiche delle leadership dei Tories è che il favorito non vince quasi mai, come scrive Maurizio Carta in questo articolo.