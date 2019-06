Tabaccaio uccide ladro | Ivrea | Pavone Canavese | Matteo Salvini

TABACCAIO UCCIDE LADRO – Non ha usato mezze misure Matteo Salvini per esprimere la sua vicinanza a Marcellino Iachi Bonvin, il tabaccaio di 67 anni che stanotte, venerdì 7 giugno 2019, a Pavone Canavese, vicino Ivrea, in provincia di Torino, ha ucciso un ladro che tentava con due complici di entrare nel suo negozio. Il vicepremier è intervenuto da Firenze sul caso. “Totale solidarietà al tabaccaio, che spero possa fruire della nuova legge che garantisce la legittima difesa a tutti”, sono state le parole del leader della Lega.

Tabaccaio uccide ladro | Salvini: “Totale solidarietà”

E ancora, ha continuato il ministro dell’Interno: “Attendendo rispettosamente le comunicazioni della procura di Ivrea – ha aggiunto Salvini, parlando a Firenze -, quello che so è che si tratta di un commerciante 67enne incensurato, persona perbene, che deteneva legalmente un’arma, che è stato vittima di 5, 6, 7, 8 precedenti furti e rapine, che stanotte si è svegliato, si è ritenuto in difficoltà, aggredito, ha sparato. Purtroppo qualcuno è morto: però se invece di fare il rapinatore questa persona avesse fatto un mestiere onesto, oggi staremmo parlando di altro”.

> Chi è il tabaccaio che ha ucciso un ladro a Ivrea

Ladro ucciso Ivrea | Tabaccaio indagato per eccesso di legittima difesa

La vittima, un ragazzo di origini moldave, aveva 24 anni. Stava tentando di entrare nella tabaccheria in via Torino con due complici, che si sono poi dati alla fuga. Quando il tabaccaio ha sparato era disarmato. L’uccisione è avvenuta intorno alle 3. Marcellino Iachi Bonvin risulta ora indagato per eccesso di legittima difesa. La vittima, un moldavo, aveva 24 anni. Stava tentando di entrare nella tabaccheria di via Torino con due complici, che si sono poi dati alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione , il tabaccaio ha sentito rumori ed è sceso armato da casa. Di fronte ai tre uomini muniti di palanchino, ha poi fatto fuoco dalla soglia della tabaccheria, colpendo al petto la vittima. Il tabaccaio in Procura in Procura a Ivrea si è avvalso della facoltà di non rispondere.