Tabaccaio uccide ladro | Ivrea | Pavone Canavese | Indagato per eccesso di legittima difesa

TABACCAIO UCCIDE LADRO IVREA – Un tabaccaio spara e uccide un ladro. È accaduto questa notte, tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019, nel piccolo comune di Pavone Canavese, vicino Ivrea, in provincia di Torino. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo una sparatoria. L’uomo che ha sparato è indagato per eccesso di legittima difesa.

Ladro ucciso tabaccaio | Cosa è successo

A Pavone Canavese, centro di poco più di 3mila abitanti alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea, si è verificato un furto con sparatoria. Tre persone hanno tentato l’assalto ad una tabaccheria e il titolare, che abita sopra il locale, dopo aver sentito rumori è uscito armato, con una pistola, e ha ucciso uno dei malviventi.

La sparatoria è avvenuta nel cuore della notte, poco dopo le ore 3, in via Torino. Sarebbero stati sparati sette colpi di pistola. La vittima è un uomo originario della Moldavia. I due complici sono riusciti a scappare. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato.

Ladro ucciso tabaccaio | Indagine per eccesso di legittima difesa

Il tabaccaio è stato ascoltato in Procura ad Ivrea e risulta indagato dalla procura di Ivrea per eccesso colposo di legittima difesa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l’uomo ha sentito rumori ed è sceso armato. Di fronte ai tre uomini muniti di palanchino, ha fatto fuoco dalla soglia della tabaccheria colpendo al petto la vittima, un incensurato.

Questa mattina il tabaccaio sarà ascoltato in procura.

Tabaccaio uccide ladro | La nuova legge sulla legittima difesa

Il caso del ladro ucciso a Pavone Canavese è destinato a far discutere in un periodo in cui il tema della legittima difesa, uno dei cavalli di battaglia della Lega e di Matteo Salvini, è finito al centro del dibattito politico. Una nuova legge approvata in via definitiva in Parlamento lo scorso maggio ha stabilito che la difesa è sempre legittima ma resta il principio di proporzionalità. In base alle nuove norme la legittima difesa scatta anche senza l’effettiva minaccia di un’arma e viene riconosciuta anche se ci si trova in uno stato di “grave turbamento”.

> Cosa cambia con la nuova legge sulla legittima difesa

La riforma voluta dalla Lega e da Salvini allarga la copertura della legittima difesa: affinché venga considerata la non punibilità non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, ma è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma. E inoltre non serve la minaccia specifica “alla persona”.