STIPENDIO ELISA ISOARDI QUANTO GUADAGNA – È una delle conduttrici Rai più in voga del momento: stiamo parlando di Elisa Isoardi, la presentatrice che ha preso il posto di Antonella Clerici alla guida de La prova del cuoco, contenitore ormai storico della mattina di Rai 1.

Negli ultimi mesi la bella e brava Isoardi è stata al centro anche del gossip, per via della relazione, poi conclusa, con l’attuale vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ma quanto guadagna Elisa Isoardi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La Rai, come tutti sanno, è la tv di Stato. Una legge del 2016 ha introdotto per i giornalisti della Rai un tetto massimo agli stipendi di 240mila euro, lo stesso vigente per i dirigenti della pubblica amministrazione.

Un tema che ha fatto molto discutere, visto che le reti private come Mediaset possono offrire molto di più e quindi potenzialmente accaparrarsi gli artisti più pregiati. Ma come sempre fatta la legge, trovato l’inganno.

Basta infatti fare non solo informazione per eludere il tetto di 240mila euro. Così ad esempio Bruno Vespa per tre puntate a settimana di Porta a Porta prende 1 milione e 300mila euro, mentre Alberto Angela incassa 50mila annui.

Ed Elisa Isoardi? Qual è il suo stipendio per la conduzione de La prova del cuoco? La ex fidanzata di Matteo Salvini si mantiene sotto il fatidico tetto dei 240mila euro. Per presentare il famoso programma di cucina di Rai 1 Isoardi prende 230mila annui, ovvero 1.800 euro lordi a puntata.

Stipendio Elisa Isoardi | Carriera

Nata a Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, il 27 dicembre 1982. Si trasferisce ben presto a Roma per studiare recitazione. Va poi a Milano e inizia a studiare recitazione.

Nel 2000 partecipa a Miss Italia vincendo la fascia di Miss Cinema. Nel 2005 lavora per la trasmissione Rai Guarda che luna ed Italia che vai. Nel 2007 presenta Effetto sabato e Sabato e Domenica Estate.

Nel 2008 sostituisce per la prima volta Antonella Clerici alla guida de La Prova del cuoco, durante la gravidanza della presentatrice. Diventa la conduttrice ufficiale della trasmissione dieci anni dopo, dal settembre 2018.