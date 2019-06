STASERA SU SKY 7 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di venerdì 7 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, venerdì 7 giugno 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

20:05 – Catch-22 Ep. 6

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La truffa dei Logan Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione il film La truffa dei Logan, con Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig, Katherine Waterston, Sebastian Stan.

La trama: Jimmy Logan, ex quarterback con una gamba offesa, e Clyde Logan, veterano dell’Iraq senza un braccio, decidono di organizzare una rapina. Separato dalla consorte e licenziato dal boss l’uno, single con pub l’altro, i Logan vivono nell’America rurale, collezionano una sfortuna eterna e perpetuano una maledizione familiare. Ma quella superstizione, esemplificata dal corso disastroso delle loro esistenze, diventa la loro chance: una buona copertura (chi accuserebbe mai due storpi?) e una buona occasione (giunti a questo punto, i Logan non hanno niente da perdere).

Ecco il trailer:

18.55 – Il silenzio degli innocenti

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Hostiles – Gli ostili

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Hostiles – Gli ostili, con Scott Wilson, Stephen Lang, Christian Bale, Rory Cochrane e Peter Mullan.

La trama: Il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia (nella prima scena, che precede i titoli di testa) da una banda di ladri di cavalli Comanche.

Stasera su Sky 7 giugno | Sky Cinema Collection

19:35 – Rio

21:15 – I pinguini di Mr. Popper

Su Cinema Collection (canale 303) arriva I pinguini di Mr. Popper, commedia con Carla Gugino, Jim Carrey, Angela Lansbury, Madeline Carroll, Ophelia Lovibond, Philip Baker Hall, Dominic Chianese, James Tupper, Kelli Barrett, Pepper Binkley.

La trama: Mr. Popper è un importante uomo d’affari di New York che – all’improvviso – viene raggiunto da una davvero bizzarra eredità: sei pinguini. Non avendo altro luogo, li prende in casa, trasformando il suo appartamento in una sorta di zoo invernale attrezzato alla bell’e meglio per accogliere i pennuti. Ma naturalmente un simile cambiamento – insieme alla frequentazione assidua dei pinguini – non può non avere riflessi importanti sulla sua vita e sul suo lavoro.

Ecco il trailer:

Guida tv Sky 7 giugno | Sky Cinema Family

19:25 – Bigfoot Junior

21:00 – Time Toys

La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) il film Time Toys, con Griffin Cleveland, Mackenzie Aladjem, J.J. Totah.

La trama: Un gruppo di ragazzini ritrova casualmente un contenitore pieno di giocattoli incredibili provenienti dal futuro. Ognuno di essi ha un potere particolare che bisogna scoprire, per poterlo utilizzare. I giochi attirano però anche l’attenzione di un costruttore, che vorrebbe utilizzarli per impadronirsi prima della città e poi del mondo intero. I 5 amici dovranno quindi unire le forze per sventare il suo piano criminale, aiutati da uno scienziato un po’ fuori dagli schemi per scoprire infine che i poteri che pensavano provenire dai giocattoli in realtà erano loro a possederli.