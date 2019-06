🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Buon compleanno Pippo Baudo Rai 1 | 7 giugno 2019 | Ospiti

STASERA IN TV BUON COMPLEANNO PIPPO BAUDO RAI 1 – Sessanta anni di carriera e 80 di età. Pippo Baudo festeggia il suo compleanno con uno speciale in prima serata su Rai 1, per omaggiare uno dei grandi maestri della tv italiana.

Tanti ospiti prenderanno parte al programma, per dire grazie a un’icona della nostra televisione, che per l’occasione festeggia 60 anni di carriera. Appuntamento dunque questa sera, venerdì 7 giugno 2019, dalle 20.30.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU BUON COMPLEANNO PIPPO

Stasera in tv Buon compleanno Pippo Baudo Rai 1 | Ospiti

Personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e del cinema. Tutti hanno voluto prendere parte a Buon compleanno Pippo, lo speciale stasera in tv su Rai 1 per festeggiare l’83esimo compleanno di Pippo Baudo.

D’altronde Baudo è stato lo scopritore di tanti talenti, da cui la celebre frase (una trovata di Gigi Sabani che ne faceva l’imitazione) “l’ho inventato io!”. Tra gli ospiti tra i più amati dal pubblico presenti in studio Fiorello, Jovanotti, Al Bano e Romina Power, Giorgia e Michelle Hunziker.

Tutti artisti di rilievo che in un modo o nell’altro hanno avuto a che fare professionalmente con Pippo Baudo. Non mancheranno poi momenti di divertimento e tanta buona musica con canzoni dal vivo.

Tra gli ospiti di Buon compleanno Pippo anche Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Giancarlo Magalli, Lorella Cuccarini, Ficarra e Picone e Laura Pausini.

Con questo programma Rai 1 rende omaggio a un gigante del piccolo schermo, che ha attraversato con i suoi programmi decenni della storia del nostro Paese: “Studiavo e quello che imparavo lo mettevo nelle mie trasmissioni. Questa grande festa di Rai 1 la dedico al mio maestro, Pippo Caruso”, ha dichiarato Baudo nella conferenza stampa di presentazione.

Appuntamento dunque questa sera 7 giugno 2019 in tv in prima serata su Rai 1 dalle 20.30.

