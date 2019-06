Stasera in tv Atomica bionda Canale 5 | 7 giugno 2019 | Film | Trama

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Atomica bionda Canale 5 | 7 giugno 2019

Oggi in tv su Canale 5 va in onda il film Atomica bionda, in prima visione dalle 21.20. Nel cast attori di grandi livello come Charlize Theron. La pellicola del 2017 è un thriller diretto da David Leitch.

Ma qual è la trama e il trailer di Atomica bionda, il film stasera venerdì 7 giugno 2019 in tv su Canale 5 in prima tv? Ecco tutte le anticipazioni.

Stasera in tv Atomica bionda Canale 5 | Trama

È un film del 2017 diretto da David Leitch e con Charlize Theron e James McAvoy. La protagonista è appunto l’Atomica bionda (Charlize Theron), una bellissima e abile spia al servizio della Corona inglese.

Siamo nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino. Un’agente dell’M16 in possesso di informazioni delicate viene ucciso in circostanze mai del tutto chiare. L’agente infatti era riuscito ad avere una lista con i nomi di tutte le spie a lavoro a Berlino.

La protagonista, Lorraine Broughton, è la più importante ed esperta di intelligence della Gran Bretagna. La donna ha il compito di partire in missione per indagare sulla scomparsa del collega e recuperare la lista perdute.

Una serie di casi di spionaggio e controspionaggio, defezioni e assassini davvero avvincenti per gli amanti dei film thriller. La bella Lorraine, insieme al capo dell’intelligente locale David Percival, mette in mostra tutte le sue doti per recuperare la lista prima che il muro di Berlino cada.

Il film è stasera in tv su Canale 5 in prima serata e in prima visione a partire dalle 21.20. Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre, e in HD sul canale 505. In streaming grazie alla piattaforma gratuita Mediaset Play.