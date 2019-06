Smetto quando voglio Masterclass film Rai 3: trama, cast e streaming

Smetto quando voglio masterclass film | Questa sera, venerdì 7 giugno 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.15 Smetto quando voglio – Masterclass. Uscito nel 2017 e per la regia di Sydney Sibilia, il film è il midquel di Smetto quando voglio, uscito invece nel 2014 e naturalmente diretto dallo stesso regista.

La commedia, che è poi stata seguita da un terzo capitolo, Smetto quando voglio – Ad Honorem, vede come protagonisti noti attori italiani come Edoardo Leo, Valerio Aprea e Stefano Fresi, è una produzione Fandango in collaborazione con la Groenlandia e Rai Cinema distribuita dalla 01 Distribution.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su questo divertente film, dalla trama al cast a dove vederlo in streaming.

Smetto quando voglio Masterclass film | Trama

L’attività criminale che Pietro Zinni, ricercatore in neurobiologia, ha messo su nel primo capitolo insieme ad alcuni colleghi e amici in attesa, come lui, di sbarcare il lunario, sembra aver chiuso i battenti. Zinni, d’altronde, è in carcere e non ha nessuna intenzione di abbandonarlo, tanto da comunicare alla sua compagna Giulia di avere in mente un piano per prolungare la sua condanna: scatenare una rissa nella mensa dell’istituto con l’obiettivo, appunto, di rimanere in prigione e continuare a percepire lo stipendio del lavoro che svolge lì.

Nel frattempo il suo amico e collega Alberto Petrelli (Stefano Fresi si sta disintossicando in un centro di riabilitazione). Per dare una nuova scossa alle vite della banda criminale più atipica che si sia mai vista, però, arriva la proposta dell’ispettrice Paola Coletti, la quale va a far visita a Pietro in carcere al fine di stringere un accordo che sia vantaggioso per entrambi.

La polizia, infatti, ha bisogno dell’aiuto, ma soprattutto della competenza della banda per cercare di fermare il mercato delle Smart drugs; in cambio verrà offerto sia a Pietro che agli altri componenti della banda la possibilità di rivedere ripulita la loro fedina penale e tornare a condurre una vita normale.

A questo punto, accettata l’offerta dell’ispettrice Coletti, Pietro rimetterà in piedi la banda e aiuterà le forze dell’ordine a scovare e contrastare il traffico delle Smart drugs. Non mancheranno, quindi, tantissime scene ricche di comicità: divertimento assolutamente assicurato.

Smetto quando voglio Masterclass film | Cast

Ecco il cast di Smetto quando voglio – Masterclass al completo:

Edoardo Leo: Pietro Zinni

Valerio Aprea: Mattia Argeri

Stefano Fresi: Alberto Petrelli

Paolo Calabresi: Arturo Frantini

Libero De Rienzo: Bartolomeo Bonelli

Lorenzo Lavia: Giorgio Sironi

Pietro Sermonti: Andrea De Sanctis

Marco Bonini: Giulio Bolle

Rosario Lisma: Vittorio

Giampaolo Morelli: Lucio Napoli

Luigi Lo Cascio: Walter Mercurio

Greta Scarano: Paola Coletti

Valeria Solarino: Giulia

Francesco Acquaroli: Commissario Galatro

Giusy Buscemi: Alice Gentili

Raniero Monaco di Lapio: Fabio

Emanuel Bevilacqua: Detenuto Spartaco

Claudio Corinaldesi: Isp. Spinelli

Smetto quando voglio Masterclass film | Streaming

È possibile vedere Smetto quando voglio – Masterclass in diretta tv, in chiaro, su Rai 3 a partire dalle 21.15. Il terzo canale del servizio pubblico è disponibile al tasto 3 del telecomando o in HD al canale 503. Per chi ha Sky, basta selezionale il canale 103 del proprio decoder.

Il film in onda su Rai 3 viene trasmesso anche in diretta streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove è possibile rivedere la commedia grazie al servizio on demand.

Ossessione omicida: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2