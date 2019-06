Palinsesti estate Rai 1 2019 | Presentazione | Conferenza stampa | Daytime | La vita in diretta | Uno Mattina estate | Io e te

PALINSESTI ESTATE RAI 1 2019 – Daytime pronto. Rai 1 mostra i muscoli ancora una volta. La giornata spaccata in due: narrazione al mattino e sentimenti nel pomeriggio. Prende corpo la nuova programmazione di Rai 1. Dal 17 giugno prendono il via i programmi estivi della Rete ammiraglia. Ci sarà La vita in diretta con la conduzione di Lisa Marzoli (del tg 2) e Beppe Convertini (attore e conduttore).

Uno mattina estate, invece, vedrà Valetina Bisti (tg 1) e Roberto Poletti pronti ad una nuova sfida. Ma la direttrice Teresa De Santis non rinuncia alla sua sapiente ricetta, inserita con piccole innovazioni nel ricco palinsesto di Rai 1.

Così nascono due nuovi programmi: “Io e te” con Pierluigi Diaco (storica voce di RTL 102.5) e “Tutto chiaro” con Monica Marangoni. “La Rete non va in vacanza. Siamo accesi, ci siamo, con la tradizione e con un pizzico di innovazione”, dice la direttrice Teresa De Santis.

Teresa De Santis a TPI: “Grande tradizione nel palinsesto di Rai 1, ma non mancherà qualche innovazione”

“Nella logica che sono abituata a considerare, penso che la tv si faccia per addizioni: aggiungendo ogni elemento che possa raccontare al meglio il Paese”. Andiamo per ordine. “Poletti è una scelta di addizione e moltiplicazione del racconto del Paese”, dice la De Santis. “Sarà affiancato dalla Bisti, una bravissima conduttrice del TG 1”.

Al mattino, poi, c’è la novità di un format dedicato alle famiglie: “Tutto chiaro” nasce cosi, al timone ci sarà. Monica Marangoni. Si tratta di un programma di grande utilità. “Ci saranno anche momenti di notizie light, come ad esempio andare in vacanza con pochi soldi”, continua la De Santis.

L’altra grande novità di Rai 1 sarà “Io e te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco, grande professionista e voce storica di RTL102.5. Diaco inizia la carriera giornalistica da giovanissimo. È lui una delle grandi scommesse di Rai 1. “Ho conosciuto Pierluigi tanti anni fa e ho creduto nelle sue doti da radiofonico. Ecco il format sui sentimenti e alle emozione”. Parola di Teresa De Santis.

Il programma sarà diviso in tre blocchi con la presenza della grande Sandra Milo e Valeria Graci. “Devo a questa azienda tutto. Ho iniziato in via Asiago a Radio Rai a 19 anni. Ho continuato sempre a fare radio. E’ la mia vita”, svela Diaco.

Il suo nuovo programma è nato di sabato. Così lui e la De Santis, che hanno in comune la passione per la musica e la radio, hanno partorito una nuova idea. Un nuovo format. Et voilà: “Io e te” viaggerà nel segno delle emozioni e della tradizioni. Ci saranno, come detto, anche Sandra Milo e Valeria Graci.

La De Santis scopre tutte le carte del palinsesto estivo, che è articolato con grandi novità sempre nel segno della tradizione di Rai 1 con l’obiettivo di seguire sempre la mission del Servizio Pubblico. Stessa scelta, quindi, stesso metodo per La vita in diretta (in onda nel pomeriggio di Rai 1).

La Marzoli sarà la conduttrice con Beppe Convertini. “Lisa è una professionista che ha costruito da anni una carriera con molti sacrifici e una grande bravura. In questo format sarà toccato il territorio con la missione del che il servizio pubblico porta avanti da sempre”, racconta la direttrice. Che ha puntato anche su un grande attore come Convertini in questo viaggio. Sempre in diretta.