Ossessione omicida

OSSESSIONE OMICIDA FILM TRAMA – Va in onda questa sera, venerdì 8 giungo 2019, il film Ossessione omicida, un thriller del 2014 diretto da Sam Miller. Il film è trasmesso in prima tv su Rai 2 dalle 21.20 di oggi. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del genere.

Tanti gli attori di successo che fanno parte del cast: da Idris Elba nei panni del protagonista a Taraji P. Henson, passando per Leslie Bibb, Kate del Castillo e Henry Simmons. Ma di cosa parla Ossessione omicida, stasera in tv su Rai 2? Qual è la trama e il trailer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ossessione omicida trama | Di cosa parla

La pellicola del 2014 diretta da Sam Miller e stasera in onda su Rai 2 in prima serata è un thriller carico di pathos e tensione. Protagonista del film è un pericoloso detenuto evaso dal carcere, Colin Evans.

L’uomo, dopo essere rimasto vittima di un incidente in auto, finisce per bussare alla casa di una donna, Terri (interpretata da Taraji P. Henson), che abita lì con due figli ed accetta di accogliere Colin per medicarlo.

Da quel momento la sua vita sarà stravolta per sempre. Terri, infatti, è un violento omicida che farà di tutto per uccidere la donna e i suoi figli. Per cercare di sfuggire all’arrivo della polizia, l’uomo porterà via Terri e i suoi figli, portandoli nella casa della sua ex ragazza che aveva precedentemente ucciso.

Alla fine però sarà Terri a salvarsi, approfittando di una distrazione del protagonista di Ossessione omicida. Rubata la sua pistola, Terri riuscirà a sparare e ad uccidere l’uomo, salvando così se stessa e i suoi ragazzi.

Dopo questo brutto episodio, la donna deciderà di cambiare completamente vita.

Ossessione omicida trama | Trailer

Ecco il trailer di Ossessione omicida (No Good Deed), film del 2014 stasera in tv venerdì 7 giugno 2019 su Rai 2 in prima visione dalle 21.20.

