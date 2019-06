Ossessione omicida streaming live e diretta tv: ecco dove vedere il film

OSSESSIONE OMICIDA STREAMING TV – Questa sera, venerdì 7 giugno 2019, va in onda in prima visione su Rai 2 il film Ossessione omicida, un thriller del 2014 diretto da Sam Miller. Un grande classico del genere, imperdibile per chi ama le pellicole adrenaliniche e all’insegna del pathos.

Dove vedere il film Ossessione omicida (No Good Deed) in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL FILM OSSESSIONE OMICIDA

Ossessione omicida streaming | Dove vederlo in tv

La pellicola è trasmessa in prima serata su Rai 2 oggi 7 giugno 2019 dalle 21.20. Come fare per vedere il film Ossessione omicida in tv? Per sintonizzarvi su Rai 2, vi basta andare al tasto 2 (o 502 per vederlo in HD) del vostro telecomando. Se siete abbonati a Sky, inoltre, potete trovare Rai 2 anche al canale 102 del vostro decoder.

LA TRAMA DI OSSESSIONE OMICIDA

Ossessione Omicida streaming | Dove vederlo online

Non sarete in casa al momento della messa in onda del film Ossessione Omicida del 2014? Il vostro televisore si è guastato oppure sarà occupato da qualche familiare che vuole vedere altro? Niente paura, potete comunque vedere la pellicola thriller in streaming.

Come? Facile, andando su RaiPlay. La piattaforma streaming ufficiale di viale Mazzini è disponibile sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per il vostro smartphone (sia Android che iOS). Su RaiPlay sarà possibile vedere, completamente gratis, il film trasmesso questa sera in prima serata su Rai 2. Sia in streaming in contemporanea con la diretta tv, sia on demand, per poter vedere in qualsiasi momento le due puntate della fiction.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Ossessione Omicida streaming | Trailer

Ecco il trailer di Ossessione omicida (No Good Deed), film del 2014 stasera in tv venerdì 7 giugno 2019 su Rai 2 in prima visione dalle 21.20.