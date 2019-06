Oroscopo Paolo Fox 7 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 7 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 7 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2019 | Previsioni

Giornata sottotono per l’Ariete. Avete alcune faccende lasciate in sospeso, siete in una fase di stallo ma dovete portare pazienza. Il tempo porta consiglio e forse è proprio il vostro caso.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi è un tantino mogio, avvertite una forte stanchezza e con quelle batterie scariche non risolverete i vostri problemi. Dovete imparare a dire di no, pensate sempre ai bisogni degli altri trascurando di conseguenza i vostri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2019 | Gemelli

Non scoraggiatevi cari Gemelli. Di recente avete assaporato una delusione sentimentale, ma ciò non significa che l’amore sia da scartare in questa stagione dell’anno. Sta per iniziare una fase molto positiva per voi, al cuor non si comanda quindi lasciatevi trasportare dai sentimenti.

Finalmente una giornata positiva per il Cancro. Non ve la siete passata alla grande in questi giorni ma, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, la pioggia ormai è lontana e il sole è in arrivo. Persiste ancora qualche dubbio nella sfera sentimentale che pretenderà un’accurata riflessione.

Turbolenze in amore non vi faranno dormire tranquilli. Avete avuto uno scontro pesante con il partner che si è protratto nel tempo, nessuno dei due riesce a buttarselo alle spalle, ma un passo indietro va fatto; datevi tempo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2019 | Vergine

Siate cauti in amore, non alzate i toni ma non lasciate neanche scivolarvi di dosso i problemi, quelli vanno affrontati. Cercare di affrontare il vostro partner in modo maturo, esprimendo in modo conciso e diretto l’origine del problema.

Giornata positiva per la Bilancia, le stelle sono favorevoli a nuovi incontri professionali e anche sentimentali. Approfittate del buonumore per organizzare un’uscita con gli amici o per un breve viaggio, magari in compagnia del vostro interesse amoroso.

Avvertite in un certo nervosismo quest’oggi, non avvertite le giuste energie per affrontare questa giornata e allora forse è il caso di rallentare la corsa e di pensare a riposarsi un po’.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2019 | Sagittario

Cercate di trovare il tempo per rilassarvi un po’, ne avete bisogno soprattutto perché le stelle vi consigliano un po’ di sana riflessione. Ultimamente avete avvertito qualche campanello d’allarme e non sapete più di chi fidarvi. Fate un po’ di chiarezza e cercare di capire su chi potete fare affidamento.

Giornata di recupero per il Capricorno, finalmente le cose vanno per il verso giusto, nonostante qualche piccolo disguido lavorativo che potrebbe buttarvi giù di morale.

Quanto stress che vi portate dietro. Cari Acquario, giornata nervosetta, vorreste buttare all’aria tutti gli sforzi fatti finora perché siete molto insoddisfatti. La verità è che non vi è ben chiaro cosa volete davvero.

Cari Pesci, cercate di essere più pazienti in amore, la fretta non vi è amica. Sarà una giornata difficile, avrete problemi a gestire l’ansia ma il vostro umore migliorerà in serata.