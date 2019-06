Oroscopo di oggi 7 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 7 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 7 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 7 giugno 2019

Non sarà la vostra giornata. Cari Ariete, sarà un venerdì cupo e grigio per voi, vivrete più bassi che alti e la vostra pazienza vacillerà. Siete alla ricerca di alcune risposte alle vostre domande, vedrete che prima o poi qualcuna arriverà.

Siete stanchi e svogliati, cari Toro questo weekend inizia con il piede sbagliato. Avete bisogno di staccare la spina e vi portate dietro una stanchezza a tratti contagiosa.

Non riuscite mai a dire di no, è il vostro punto debole, ma dovreste imparare a mettere i vostri bisogni sopra quelli degli altri una volta tanto.

Oroscopo di oggi 7 giugno 2019 | Gemelli

Tempi duri per i Gemelli, soprattutto in amore. Siete reduci da una scottante delusione sentimentale e non siete certi che il vostro cuore reggerà a un altro colpo. Non vi scoraggiate, il mare è pieno di pesci e per pescare bisogna esercitarsi.

Cari Cancro, avete affrontato un periodo difficile e avete ancora qualche questione in sospeso, ma finalmente s’intravede la luce alla fine del tunnel e qualcuno potrebbe venire ad aiutarvi. Qualche confitto in amore troverà la soluzione nel weekend.

I conflitti si accumulano, il vostro partner non vuole saperne di mettere da parte l’armatura e continua a punzecchiarvi a dovere. E voi non siete da meno. Per fortuna, il weekend porta consiglio.

Oroscopo di oggi 7 giugno 2019 | Vergine

L’oroscopo di oggi suggerisce alla Vergine di approcciarsi all’amore con le dovute precauzioni, prendete questi nuovi sentimenti con le pinze e, se possibile, analizzateli attentamente.

Quanta determinazione quest’oggi! Cari Bilancia, siete una macchina da guerra, niente e nessuno potrà fermarvi: avete ben in mente il vostro obiettivo e siete disposti a tutto pur di raggiungerlo.

Nervosismo e stanchezza può essere un cocktail micidiale per voi che venite da una settimana piuttosto pesante. Cari Scorpione, approfittate del weekend per riprendere le energie perdute, vi serviranno per far fronte a una nuova e impegnativa settimana.

Oroscopo di oggi 7 giugno 2019 | Sagittario

Ultimamente la vostra fiducia nelle persone sta venendo meno, dovete capire su chi potete fare affidamento e la scelta non sarà facile. Anche a lavoro avrete qualche problema da risolvere.

Cari Capricorno, la fortuna torna dalla vostra parte. Non importa che a lavoro ci sia ancora qualche discussione da processare, pensate piuttosto che il fine settimana è ormai arrivato e potrete concedervi del sano relax, magari in compagnia della persona amata.

Cari Acquario, quest’oggi sarete particolarmente nervosi. Vorreste mollare tutto e scappare lontano, cambiare completamente vita e ricominciare da capo. Avvertite un senso di claustrofobia che si è fatto più presente negli ultimi tempi.

Cari Pesci, munitevi di pazienza che il tempo ripaga. Non potete forzare l’amore, altrimenti la persona di vostro interesse potrebbe darsela a gambe. E voi non volete questo, no, per cui cercate di pazientare e ridurre al minimo i disguidi.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.