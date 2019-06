Lo straordinario murale che si ammira osservandone il riflesso sull’acqua

Murale riflesso acqua Lituania | Floating World

Si chiama Floating World ed è un’opera straordinaria realizzata dall’artista lituano Ray Bartkus.

Floating World nasce sulla facciata di un edifizio sulla riva di un fiume lituano, il Šešupė, che attraversa la città di Marijampolė, nel sud della Lituania. La spettacolarità dell’opera di street art di Ray Bartkus passa per la sorprendente idea dell’artista di comporla al contrario. L’opera infatti sarà apprezzabile solo grazie a uno straordinario gioco di specchi con l’acqua del fiume che scorre sotto all’edificio della cittadina lituana.

Murale riflesso acqua Lituania | L’arte nel riflesso

È il riflesso a rendere viva l’opera, che diventa un’opera acquatica. Delfini, cigni, pesci si ritrovano nell’opera di Ray Bartkus insieme ai vogatori che si muovono sul fiume Šešupė. Gli elementi, grazie al movimento dell’acqua, sembrano prendere vita e regalo all’osservatore uno spettacolo straordinario.

Murale riflesso acqua Lituania | L’opera che incanta

Un’opera che incanta chi lo osserva e che, come tante opere di street art, impreziosisce il luogo in cui nasce. Bartkus utilizza gli elementi che animano la cittadina di poco più che 40mila abitanti nel sud del paese per creare un’opera di livello straordinario.

Ma non solo. Come si legge sul sito Artuu – il mercato dell’arte secondo i millennials, l’opera fa parte di un ciclo più ampio, di un’opera che fa parte del progetto Malonny, che nasce per rendere partecipi gli abitanti di centri sperduti nel paese.

