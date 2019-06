Jovanotti: “È uscito il mio nuovo album, le canzoni sono nate pensando all’estate”

Jovanotti nuovo album 2019 | Esce oggi, venerdì 7 giugno, il Jova Beach Party Ep, il nuovo album firmato Lorenzo Jovanotti realizzato con sette producers che anticipa il tour estivo Jova Beach Party.

Un regalo fatto ai fan dal cantante romano, che sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Il #jovabeachpartyEP è fuori. Sono 7 pezzi nuovi, mi è piaciuto moltissimo fare questo disco nato in un clima di collaborazione e di voglia di musica senza pressioni, in uno spirito molto rock’n’roll. Sono canzoni che mi portano in mondi dove sto bene, veniteci con me! Grazie!”

Il primo singolo del lavoro discografico è Nuova Era, già disponibile online. La canzone parla d’amore, o meglio di come grazie all’amore sia possibile rinnovarsi e rinascere.

Ecco la lista di tutte le canzoni dell’album:

PRIMA CHE DIVENTI GIORNO (prod. by Rick Rubin) NUOVA ERA (con Dardust) VADO (con Charlie Charles) FIESTA (con Cacao Mental) TUTTO UN FUOCO ( con Ackeejuice Rockers) IL SOLE SORGE DI SERA (con DJ Ralf) XCHE’TuC6 (con Paolo Baldini Dubfiles)

Il Jova Beach Party Ep esce esattamente un mese prima dell’inizio del tour estivo di Jovanotti, che si terrà nelle più belle spiagge italiane. Prima tappa: Lignano Sabbiadoro (6 luglio).

Il tour si concluderà il 31 agosto a Viareggio e darà la possibilità ai fan di incontrare il cantante e altri 61 ospiti provenienti da ben 23 paesi diversi.

Nel frattempo, Jovanotti ha lanciato un’app dedicata al Jova Beach Party 2019, grazie a cui è possibile ricevere tutte le informazioni sui diversi eventi organizzati dal cantante.

