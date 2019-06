JLo una di noi: sotto l’abito di Gucci spuntano i pantaloncini contenitivi

Jennifer Lopez shorts contenitivi

Alzi la mano chi non vorrebbe sentirsi pronta per affrontare il red carpet anche quando sta per partecipare a un appuntamento scolastico dei figli. A maggior ragione se per l’occasione saranno presenti sia l’ex marito che il nuovo compagno. È quello che deve aver pensato Jennifer Lopez un paio di giorni fa – mentre si apprestava ad assistere alla cerimonia di consegna dei diplomi ai gemelli Emme e Max – con un look da urlo: abito Gucci satinato in tonalità salmone e décolleté nude con laccio attorno alla caviglia e chiusura a lucchetto.

“Lei può permetterselo”, direte voi. La star statunitense – che nel curriculum ha esperienza da ballerina, cantante, attrice, imprenditrice e produttrice – a 49 anni compiuti può vantare gambe scolpite e un fisico invidiabile. Ma soprattutto ha appena vinto il Cfda Fashion Award, ossia l’Oscar della moda, che l’ha consacrata icona di stile. Vero.

Jennifer Lopez shorts contenitivi | Un piccolo incidente di percorso

Ma a due giorni di distanza dalla premiazione degli Cfda, J.Lo. ha dimostrato – volente o nolente – di avere più abitudini in comune con noi “comuni mortali” di quanto non si creda. Sì, perché mentre camminava con piglio deciso verso il luogo della cerimonia, la gonna a portafoglio dell’abito si è aperta, lasciando intravedere un piccolo segreto: calzoncini modellanti color carne. La diva ha prontamente richiuso lo spacco con una mano, ma il dettaglio dell’underwear non è sfuggito ai paparazzi.

Jennifer Lopez shorts contenitivi | Il trucco fashion alla portata di tutte

Si chiamano Spanx, appartengono alla linea di capi body shaping inventata all’inizio del nuovo millennio dall’imprenditrice di Atlanta Sara Blakely. E costano non più di 60 dollari, sul sito ufficiale del marchio: meno di 53 euro. Un segreto da star, ma alla portata di tutte.

