Italia Mali streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita del Mondiale Under 20 | Quarti di finale

ITALIA MALI STREAMING TV – Oggi, 7 giugno 2019, l’Italia Under 20 scende in campo in Polonia contro i pari età del Mali, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio Under 20.

Partita – ovviamente – molto importante a cui gli azzurri sono arrivati grazie alla vittoria agli ottavi contro la Polonia per 1-0 (rigore di Pinamonti); dall’altra parte il sorprendete Mali capace di eliminare l’Argentina ai calci di rigore.

Dove vedere Italia Mali del Mondiale Under 20 in tv? Sky Sport? Dazn? Rai Sport? E in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Italia Mali streaming live: dove vedere le partite in tv

La sfida tra Italia e Mali, valida per i quarti di finale del Mondiale di categoria, andrà in onda via satellite su Sky Sport Mondiali e in chiaro (gratis) su Rai 2.

Calcio d’inizio alle ore 18.30 di oggi venerdì 7 giugno 2019.

Mondiale Under 20 streaming live: dove vedere le partite in streaming

E in live streaming? Italia Mali Under 20 potrà essere seguita in live streaming tramite le piattaforme SkyGO (riservata agli abbonati Sky) e RaiPlay.it (gratis, previa registrazione mail o social).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le gare in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Italia Mali streaming live | I convocati dell’Italia

Quali sono i convocati dell’Italia per il Mondiale? Eccoli:

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus).

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta).

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta).

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).

Italia Mali streaming live | Le probabili formazioni

Chi gioca? Quali sono le probabili formazioni di Italia e Mali? Eccole:

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti. A disposizione: Carnesecchi, Loria, Candela, Buongiorno, Bettella, Colpani, Alberico, Capone, Gori, Olivieri. All. Paolo Nicolato. MALI (4-3-3): Koita; Konate, Diaby, Kaonute, Konan; Camara, Sissoko, Drame; Koita, Koné, Konte. A disposizione: A. Coulibaly, S. Coulibaly, D. Diarra, Fofana, Diakite, M. Traore, Samake, B. Traore, M. Diarra, Ndiaye. All. Mamoutou Kane.