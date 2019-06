Italia Mali risultato | Mondiale Under 20 | Quarti di finale | Chi ha vinto

ITALIA MALI RISULTATO – Alle 18.30 di oggi, venerdì 7 giugno 2019, la Nazionale italiana Under 20 è scesa in campo contro il Mali per i quarti di finale del Mondiale Under 20, in corso in questi giorni in Polonia.

Una partita importante e delicata, quella tra Italia e Mali, visto che la squadra vincitrice si aggiudicava non soltanto il diritto di accedere alle semifinali, ma in automatico anche quello di arrivare fino in fondo alla Coppa del mondo di categoria. Qualora infatti dovesse andar male la prossima partita, ci sarebbe sempre la “consolazione” della finalina per il terzo posto.

Italia Mali risultato | Chi ha vinto

Ma come è finita la partita tra Italia e Mali? Alla fine a spuntarla è stata proprio la nostra Nazionale. Gli azzurrini, allenati dal ct Paolo Nicolato, si sono imposti infatti con il risultato di 4-2 e volano quindi in semifinale.

La partita era sembrata mettersi subito in discesa per gli azzurrini, che sono riusciti a passare in vantaggio dopo soli 12 minuti, quando sugli sviluppi di un corner il numero 9 del Mali, Konè, aveva involontariamente battuto il suo stesso portiere. Dopo l’autogol, inoltre, è arrivata anche un’espulsione per il Mali: al 31′, infatti, l’arbitro ha mostrato il rosso a Diakatè dopo un brutto fallo su Pellegrini. Il Mali, però, è riuscito comunque a pareggiare al 38′, grazie a Koita.

Ma è nel secondo tempo che la partita si è accesa, con l’Italia che è riuscita a far crescere il suo gioco e a ottenere nuovamente il vantaggio al 60′ grazie a un bellissimo gol di Pinamonti, abile a insaccare alle spalle del portiere avversario da posizione defilata, dopo una respinta della difesa maliana. Il Mali, però, ha trovato il pareggio con Camara, al 79′. È questo il momento decisivo del match: il pareggio risveglia gli azzurrini, che riescono a dilagare grazie a un rigore di Pinamonti all’83’ e a un bel colpo di testa di Frattesi un minuto dopo. Il Mali, però, ha continuato a giocare con orgoglio, ottenendo un rigore al 95′, sbagliato però da Koita (grandissimo intervento di Plizzari).

Italia Mali risultato | Il percorso della nostra Nazionale in questi Mondiali Under 20

Fino ai quarti di finale, l’Italia si è comportata molto bene ai Mondiali in Polonia.

Sorteggiata nel girone B con Ecuador, Messico e Giappone, la nostra Nazionale è riuscita infatti a qualificarsi agli ottavi di finale come prima del suo gruppo. Decisive, al riguardo, le due vittorie ottenute contro Messico (1-2) ed Ecuador (0-1) e il pareggio contro il Giappone (0-0).

Agli ottavi di finale, poi, la vittoria per 1-0 (con tanto di rigore con “cucchiaio” del bomber Pinamonti) ai danni della Polonia, qualificatasi tra le migliori terze.

