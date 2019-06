Cristiana Girelli: ecco chi è l’attaccante della Nazionale di calcio femminile | VIDEO

Cristiana Girelli chi è – Cristiana Girelli è uno dei pilastri della Nazionale di calcio femminile che, domenica alle ore 13, debutterà al Mondiale in Francia contro la Grecia. Il suo ruolo è quello di attaccante e il suo punto forte il colpo di testa.

Dal 2018 il numero 10 gioca nella Juventus Women, la sua squadra del cuore: il suo mito è sempre stato Alessandro Del Piero. Il debutto con la maglia bianconera è nella prima partita di UEFA Women’s Champion League contro il Brøndby.

Finora unica nota negativa di questa esperienza in bianconero risale al novembre 2018 quando, durante la partita Juve-Fiorentina, è stata sommersa di insulti da alcuni tifosi viola.

La Girelli è nata a Gavardo, provincia di Brescia, il 23 aprile 1990 ma è cresciuta a Nuvolera (sempre in Lombardia). Segno zodiacale Toro, la calciatrice si è appassionata a a questo sport grazie al papà, farmacista di professione e presidente di una squadra di calcio per diletto.

Ben presto il pallone, da passione, è diventato un lavoro. Dopo aver finito il liceo, l’azzurra ha continuato gli studi iscrivendosi alla facoltà di Farmacia a Camerino per poi cambiare indirizzo e studiare Biotecnologie a Verona.

Il debutto in serie A, per l’attaccante oggi in bianconero, risale al 2005. L’anno dopo ha indossato, per la prima volta, la maglia della Nazionale di Calcio nella partita vinta dall’Italia per 6 a 0 contro la Bulgaria.

Sui social ha un grande seguito sui social: su Instagram può vantare quasi 45mila follower.

