Concorsi pubblici | Al via le nuove assunzioni per Polizia e Carabinieri

Concorsi pubblici Polizia Carabinieri | Il ministero dell’Interno, guidato da Matteo Salvini, lo aveva annunciato: a partire dal 2019 verranno potenziati gli organici dei Corpi armati con nuove assunzioni al fine di rafforzare l’apparato di sicurezza dello Stato e favorire un turnover sempre più urgente all’interno delle amministrazioni pubbliche.

Il Viminale, infatti, ha dato il via all’entrata in servizio di complessivamente 7.278 nuove unità, tra uomini e donne, entro il 2023: più nello specifico si parla di procedere, entro aprile 2020, con l’assunzione di 2.988 poliziotti, a cui farà seguito, entro dicembre 2020, quella di ulteriori 1.515 nuove reclute.

In riferimento a queste ultime, infatti, il 4 giugno 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per quanto riguarda l’assunzione di 1.515 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato: il concorso, però, non prevede la partecipazione di civili, essendo riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale o in rafferma annuale in servizio o in congedo.

Concorso Polizia di Stato 2019, ecco il bando per 1.515 allievi agenti: requisiti e domanda

Ma le nuove assunzioni, come anche lo sblocco di nuove procedure concorsuali, non riguardano soltanto la Polizia di Stato: ad essere già stata autorizzata, infatti, è l’assunzione di 2.155 Carabinieri, ed entro il 2023 è prevista l’uscita di nuovi concorsi per l’inserimento straordinario di ulteriori 2.135 unità.

Secondo quanto comunicato sempre dal ministero degli Interni per quanto riguarda le nuove assunzioni in Polizia, 483 agenti verranno assegnati entro luglio 2019, 654 entro la fine dell’anno e 1.851 entro aprile 2020, per un totale di, appunto, 2.988 inserimenti. Andando più nello specifico 2.094 unità saranno inserite nelle questure, mentre 539 saranno destinate alle specialità, 149 alle frontiere e le restanti 206 ad altri compiti d’istituto.

Infine è previsto, con l’estate ormai alle porte, il potenziamento dei servizi di polizia nelle località turistiche. Spiagge sicure e Laghi sicuri sono infatti i nomi delle iniziative che consistono nell’invio di 4.298 unità appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza in determinati Comuni interessati.

