Chiara Ferragni e la foto hot (dall’estetista)

Chiara Ferragni foto hot estetista

Chiara Ferragni arriva a Roma per presentare la sua prima collezione di make up realizzata in collaborazione con Lancome. Prima di presentarsi al primo appuntamento con i suoi fan per il lancio della capsule collection, Chiara Ferragni si concede qualche ora di relax a Milano.

La fashion blogger di Cremona ha deciso di preparasi al meglio e arrivare dai migliaia di follower che la aspettano in via del Tritone a Roma in splendida forma. È per questo che l’influencer più amata d’Italia ha deciso di passare dall’estetista per sottoporsi a un trattamento particolare.

Chiara Ferragni sbarca a Roma il 7 giugno per il tour di presentazione della sua capsule collection Lancome

Chiara Ferragni foto hot estetista | Il trattamento ai glutei

Niente ceretta da plebei per Chiara Ferragni, che sul lettino dell’estetista ci va per un trattamento ai glutei. In una storia postata su Instagram, la fashion blogger si è mostrata stesa sul classico lettino bianco: in primo piano il suo viso angelico, sullo sfondo si vede invece il sedere dell’influencer di Cremona. Lo slippino quasi trasparente lascia scorgere le forme della fashion blogger, che si immortala nel momento in cui il macchinario è posizionato sui suoi glutei.

Chiara Ferragni foto hot estetista | Il world tour

Intanto c’è grande attesa per l’arrivo della fashion blogger a Roma. Quella del 7 giugno è la prima tappa del world tour di Chiara Ferragni, che nei prossimi giorni sarà impegnata in giro per il mondo per promuovere la sua linea di make up.

Chiara Ferragni e la sua linea make up di Lancome

Per la gioia dei suoi milioni di follower, la fashion blogger toccherà diverse città: oltre a Roma, dove arriva il 7 giugno, Chiara Ferragni è a Los Angeles, il 13 giugno, il 24 sarà ad Amsterdam, il 26 Francoforte e il 28 a Madrid.

Un modo, questo, per celebrare un altro importante traguardo tagliato dall’influencer di Cremona, che per l’occasione ha deciso di lanciare una linea di T-Shirt. Le magliette si rifanno a quelle classiche dei concerti delle popstar. Chiara Ferragni, proprio come una grande artista internazionale, incontrerà i suoi fan, li abbraccerà e li ringrazierà uno per uno per il sostegno e l’affetto che negli anni le hanno dimostrato.