Per l’invasione sexy durante la finale di Champions League questa modella ha guadagnato 3,5 milioni

Champions League invasione campo modella | Invasione di campo… “bollente”. La modella russa 23enne Kinsey Wolanski ha fatto una rapida ma incisiva apparizione nel campo dove si è giocata la finale di Champions League, sabato 1 giugno, nello stadio di Madrid.

La giovane indossava solo un costume da bagno con stampato il logo del sito a luci rosse del compagno, Vitaly Zdorovetskiy. Secondo i dati dell’Apex Marketing Group,l’impatto pubblicitario dell’invasione è di circa 3,5 milioni di euro.

Una vera fortuna, sopratutto se si considera che la modella ha ricevuto una multa di “soli” 15 mila euro (5 mila per l’invasione e 10 mila per la pubblicità sul campo di gioco).

Finale Champions modella russa |Partita dalla curva dei tifosi del Liverpool, Wolansky ha sorpreso tutti con la sua irruzione, durata solo pochi secondi, ma abbastanza per farsi notare (e ricordare) dal pubblico presente e da casa. Le immagini, riprese dalle telecamere dello stadio, hanno rapidamente fatto il giro del web.

In pochissime ore, le pagine social della modella hanno registrato un boom di visite. Su Instagram, Kinsey Wolanski è passata in poche ore da qualche migliaia di followers a più di due milioni. Poco dopo, però, l’account è scomparso.

Multa o no, la modella si è così aggiudicata i suoi cinque minuti di notorietà, per sé e per il compagno. Quanto alla partita, il Liverpool ha avuto la meglio contro il Tottenham con un punteggio di 2-0.

