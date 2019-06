Caso Huawei | Facebook segue Trump: via la app dagli smartphone cinesi

Caso Huawei Facebook toglie app smartphone – Nuovo capitolo della guerra tra Usa e Huawei, l’azienda cinese inserita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una lista nera del commercio.

Dopo la direttiva di Trump, infatti, arriva un’importante comunicazione da parte di Facebook, che ha deciso che non preinstallerà la sua app su tutti i modelli di smartphone Huawei, in commercio da ora in avanti.

La decisione, che riguarda anche Instagram e WhatsApp, è stata presa per “garantire la conformità” con le regole del Governo statunitense.

Anche un altro colosso statunitense, Google, aveva deciso di uniformarsi alle decisioni del Governo americano, bloccando gli aggiornamenti sul sistema operativo Android.

Facebook segue Trump: via la app dagli smartphone cinesi | Cosa cambia per chi ha un telefono Huawei

Ma cosa cambia esattamente per i possessori di un telefono Huawei dopo la decisione del social network fondato da Mark Zuckerberg?

In realtà poco o nulla. Chi già possiede un telefono del colosso cinese non ha nulla da temere. Chi acquisterà prossimamente uno smartphone dell’azienda cinese, invece, non troverà le app citate precedentemente già installate, ma potrà comunque scaricarle dal Play Store.

Intanto, diverse indiscrezioni dicono che anche un altro social di successo, Twitter, potrebbe presto seguire la decisione presa da Facebook.