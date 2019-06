BUON COMPLEANNO PIPPO STREAMING – Questa sera, venerdì 7 giugno 2019, va in onda un appuntamento speciale dedicato a un grande personaggio della televisione italiana. Buon compleanno Pippo è l’omaggio che Rai 1 vuole fare al suo conduttore preferito.

Pippo Baudo quest’anno festeggia 60 anni di carriera e proprio li 7 giugno compie 83 anni.

Unendo queste due importanti ricorrenze, Rai 1 ospita in prima serata la festa di Pippo insieme a tanti altri ospiti che hanno avuto il piacere di lavorare gomito a gomito con il celebre conduttore siciliano.

Tutto quello che c’è da sapere su Buon compleanno Pippo

Infatti, sul palcoscenico sono attesi diversi nomi importanti dello spettacolo italiano come Fiorello, Giorgia, Al Bano e Romina Power, Giorgia, Laura Pausini, Ficarra e Picone, Michelle Hunziker e altri ancora.

Durante la serata, verranno mandati in onda filmati storici e momenti salienti della carriera di Pippo, insieme ai momenti più belli condivisi con i colleghi del mondo dello spettacolo.

Buon compleanno Pippo streaming | Dove vedere in tv

Questa sera potete seguire il compleanno di Pippo Baudo in prima serata su Rai 1. Il canale ammiraglio Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Inoltre, chi ha a disposizione un abbonamento Sky, può sintonizzarsi sul 101.

Buon compleanno Pippo streaming | Dove vedere in diretta streaming

Volete seguire l’evento di Pippo Baudo ma in streaming, tramite smartphone, tablet e pc? Nessun problema, perché la Rai ha pensato a tutto. Tramite RaiPlay, è possibile accedere a una piattaforma che mette a disposizione gratuitamente i contenuti in onda della Rai. Quindi, se questa sera volete seguire in diretta streaming l’evento, basta registrarsi sulla piattaforma (anche tramite Facebook) e cliccare sul programma d’interesse (in questo caso Buon compleanno Pippo).

Tutti gli ospiti di Buon compleanno Pippo

Questa sera avete da fare e non riuscite a trovare il tempo per guardare il programma di Pippo? Nessun problema, la Rai ha pensato anche a voi. Grazie alla funzione on demand, Buon compleanno Pippo potrà essere recuperato anche in un secondo momento dalla messa in onda.

Buon compleanno Pippo vi aspetta venerdì 7 giugno 2019 alle ore 20:30 su Rai 1.