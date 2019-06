BUON COMPLEANNO PIPPO OSPITI – Pippo Baudo compie 83 anni, la sua carriera in tv invece 60. Doppia festa che la Rai vuole celebrare in prima serata con tanti ospiti pronti a sostenere un’icona della televisione italiana, senza la quale molti programmi oggi non avrebbero la stessa medesima importanza di ieri.

Questa sera grande omaggio a Pippo Baudo con il programma di Rai 1

Pippo Baudo, conduttore per eccellenza del Festival di Sanremo, questa sera sarà la punta di diamante di Rai 1. Vediamo insieme quali ospiti lo affiancheranno per questo importante traguardo.

Buon compleanno Pippo ospiti | Chi sono?

Ad affiancare Pippo in questa particolare serata saranno in tanti, a partire da Fiorello, lo showman scoperto proprio da Baudo. E ancora, vedremo sul palco insieme a lui anche Jovanotti, Giorgia, Al Bano e Romina Power e anche Michelle Hunziker, con la quale Pippo aveva condotto il Festival di Sanremo nel 2007. Sul suo conto, il conduttore ha dichiarato: “Lei è una forza della natura! Sportiva, spigliata, sorridente: sa cantare, presentare, è una eccellente tuttofare. Affettuosissima, affronta ogni cosa con quella precisione svizzera che le appartiene, condita dalla sua straordinaria sensibilità”.

Altri ospiti attesi per festeggiare il compleanno di Pippo sono Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Giancarlo Magalli, Lorella Cuccarini, Ficarra e Picone e Laura Pausini.

In molti aiuteranno Pippo a ricordare simpatici aneddoti della sua carriera e altri si esibiranno dal vivo sul palcoscenico aiutati dal supporto dell’orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco.

Tutto quello che c’è da sapere su Pippo Baudo

Il Pippo nazionale verrà festeggiato presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Teresa De Santis, direttrice di Rai 1, durante la conferenza stampa del 6 giugno 2019 si è commossa. “Per me è un onore. Sono commossa. Essere alla direzione di Rai 1 è sicuramente un momento altissimo della mia carriera, ma non avrei mai immaginato di festeggiarlo con lui: Pippo Baudo”.

Volete festeggiare con Pippo? Allora non vi resta che accendere Rai 1 alle 20:30 e cantare “tanti auguri” al caro conduttore.