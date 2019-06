BUON COMPLEANNO PIPPO ANTICIPAZIONI – Pippo Baudo è un’icona della televisione. La sua carriera ha conosciuto tanti momenti di gloria, tra i programmi che ha maggiormente condotto possiamo ricordare sicuramente il Festival di Sanremo.

Su Rai 1 questa sera, venerdì 7 giugno 2019, va in onda Buon compleanno Pippo, il programma dedicato al caro conduttore che compie 83 anni e celebra anche i 60 anni di carriera in tv.

Com’è organizzata la scaletta? E quali sono gli ospiti attesi?

Buon compleanno Pippo anticipazioni | Ospiti

Rai 1 è pronta ad ospitare tanti artisti nella serata del 7 giugno. Tra i più fedeli talenti scovati da Pippo Baudo figura sicuramente Fiorello, ospite questa sera in compagnia di tanti altri affezionati al caro Pippo come Giorgia, Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Giancarlo Magalli, Lorella Cuccarini, Ficarra e Picone, Laura Pausini e Michelle Hunziker.

Riguardo quest’ultima, che ad oggi conduce All Together Now su Canale 5, Pippo ha ricordato con affetto il suo talento. “Lei è una forza della natura! Sportiva, spigliata, sorridente: sa cantare, presentare, è una eccellente tuttofare. Affettuosissima, affronta ogni cosa con quella precisione svizzera che le appartiene, condita dalla sua straordinaria sensibilità”.

Pippo festeggerà 60 anni di carriera insieme a tanti artisti italiani e Teresa De Santis, direttore di Rai 1, durante la conferenza stampa del 6 giugno 2019 ha dichiarato commossa: “Per me è un onore. Sono commossa. Essere alla direzione di Rai 1 è sicuramente un momento altissimo della mia carriera, ma non avrei mai immaginato di festeggiarlo con lui: Pippo Baudo”.

Il sogno del conduttore? “Vorrei fare un programma che racconti il Duemila. Sono passati quasi venti anni, c’è tanto da svelare. Anche dietro le quinte. Non serve che appaia per forza. Ho un cervello pensante”, così ha dichiarato durante la conferenza.

Se volete festeggiare il compleanno di Pippo Baudo, sintonizzatevi su Rai 1 alle ore 20:30 questa sera 7 giugno 2019.



