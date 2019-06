Il Barcellona femminile under 12 stravince il campionato maschile: 30 vittorie su 30 partite

Barcellona femminile vince campionato maschile – Nel giorno di inizio del Campionato del mondo di calcio femminile, arriva una notizia dalla Spagna che farà piacere a tutte le appassionate e alle giocatrici di questo sport sempre più rosa.

Il Barcellona femminile under 12 ha stravinto il campionato maschile con ben 30 vittorie su 30 partite disputate e 329 goal segnati (solo 26 quelli subiti). Un record per la formazione blaugrana che ha letteralmente stracciato i colleghi maschi. La bomber della rosa “in rosa” è Celia Segura: 121 reti.

La formazione, inserita nella squadra speciale della “Masia” (settore giovanile del Barça), è composta da ragazze ma compete in un campionato prevalentemente maschile. La svolta è arrivata quest’anno quando le barriere di genere sono cadute e il Barcellona ha iscritto under 12 e under 14 in tornei misti.

Lo stesso hanno fatto anche l’Atlético Madrid, l’Athletic Bilbao e altre squadre. “Quando le ragazze affrontano i ragazzi – ha spiegato Maria Texidor, consigliera d’amministrazione del Barça – sono spinte e a dare il meglio, si impegnano ancora di più”.

Come ha scritto il “New York Times“, il Barcellona sta investendo molto sullo sviluppo del calcio femminile. La stessa scelta di inserire le giovanili femminili nei campionati maschili ha un preciso obiettivo: motivare le ragazze e farle apprendere la tecnica inserendole appunto in leghe maschili.

