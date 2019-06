ATOMICA BIONDA TRAMA – Atomica Bionda, pellicola del 2017, va in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 7 giugno 2019. Il film è una trasposizione cinematografica della graphic novel The Coldest City, scritta da Anthony Johnston e illustrata da Sam Hart nel 2012.

Protagonista del film è la sensuale e letale Charlize Theron, nelle vesti di un’abile spia inglese piombata a Berlino.

Berlino, 1989. Il Muro che metterà fine alla Guerra Fredda cadrà nel 1991. Qualche anno prima rispetto a questi capovolgimenti politici, Lorraine è una spia dell’MI6 che viene spedita a Berlino per indagare su un agente morto sul campo e una misteriosa, ma preziosa lista. Pare che questa contenga i nomi di tutti gli agenti sotto copertura immischiati nelle spedizioni e, se dovesse cadere nelle mani di anche una sola persona sbagliata, potrebbe comportare disastrose conseguenze.

Preservare l’identità degli agenti sotto copertura è la prima priorità per il governo inglese ed ecco perché Lorraine viene inviata sul campo, pronta a mettere in pratica le sue letali abilità.

Purtroppo, la sensuale spia dalla chioma color platino dovrà relazionarsi con il direttore delle operazioni a Berlino: David Percival, un uomo sbruffone, che crede di sapere e potere tutto e che non le spianerà proprio la strada. Anzi, Lorraine è convinta di non potersi fidare ed ecco perché decide di seguire le piste per conto proprio, trovandosi in situazioni di pericolo dalle quali fuoriesce con maestria ed eleganza.

Tantissime scene d’azione vedranno protagonista Charlize Theron, tra salti nel vuoto e pugni ben calibrati che smonteranno l’idea che una bionda è soltanto un’oca: una bionda può anche menare duro.

Atomica Bionda vi aspetta venerdì 7 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5. Non perdetevi una letale Charlize Theron.

