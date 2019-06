ATOMICA BIONDA STREAMING – Venerdì 7 giugno 2019 va in onda su Canale 5 Atomica Bionda, un film del 2017 con protagonista Charlize Theron.

La pellicola, tratta dalla graphic novel The Coldest City, ha visto come regista David Leitch (Deadpool 2).

Tutto quello che c’è da sapere su Atomica Bionda

Atomica Bionda ci porta nella Berlino pre crollo del Muro, nel 1989. Lorraine (Theron) è una spia britannica dell’MI6 inviata nella capitale tedesca per recuperare una preziosa lista all’interno della quale compaiono tutti i nomi degli agenti sotto copertura. Esporre questa lista significherebbe danneggiare tutti gli agenti in incognito e le conseguenze potrebbero essere disastrose. Un collega ci ha già rimesso la vita ed ecco che entra in campo Lorraine, una spia agile, letale ed elegante che è costretta a rapportarsi con lo sfrontato Percival, un uomo che prende la vita con troppa filosofia e che lavora in modo diverso da Lorraine.

I due, in territorio nemico, dovranno trovare un compromesso per aiutarsi a vicenda e riuscire a recuperare la famosa lista, senza la quale tutti potrebbero finire nei guai.

Ma dove vedere il film con Charlize Theron? In tv o in streaming? Ve lo diciamo noi.

Atomica Bionda streaming | Dove vedere in tv

Atomica Bionda va in onda su Canale 5 venerdì 7 giugno 2019. Uscito nelle sale italiane soltanto due anni fa, il film Charlize Theron è pronto a emozionare di nuovo gli italiani.

Canale 5, il canale ammiraglio Mediaset, è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 al tasto 105.

Atomica Bionda streaming | Dove vedere in diretta streaming

Volete seguire Atomica Bionda in diretta streaming? Potete farlo tramite smartphone, tablet e pc grazie a MediasetPlay, la piattaforma streaming che carica tutti i contenuti mediaset e li mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito. Registrandovi alla piattaforma, potete accedere ai programmi che più vi interessano e recuperarli anche dopo la messa in onda, grazie alla funzione on demand.

Il cast di Atomica Bionda

Atomica Bionda vi aspetta venerdì 7 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.