ATOMICA BIONDA FILM – Charlize Theron è un’attrice di un certo spessore e ha dato prova della propria abilità (anche fisica) e sensualità in Atomica Bionda. La pellicola è del 2017 ed è diretta da David Leitch.

Il film, una spy-story, in realtà è l’adattamento cinematografico di una graphic novel, The Coldest City, scritta da Anthony Johnston e illustrata da Sam Hart nel 2012.

L’ambientazione è quella della Berlino fine anni ’80, periodo che vede la Guerra Fredda giungere al termine con il crollo del Muro.

Atomica Bionda film | Trama

Siamo nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino che mette fine alla Guerra Fredda. In vista di un cambiamento nelle alleanze tra le superpotenze mondiali, Lorraine Broughton è una spia dell’MI6 che viene spedita a Berlino per recuperare un’importante lista. Cosa contiene? Nomi preziosi, di tutti gli agenti occidentali in azione e che, se finisse nelle mani sbagliate o comunque pubbliche, condannerebbe tutti a morte certa o sicuramente comprometterebbe anni di duro lavoro sotto copertura.

Arrivata a Berlino, Lorraine deve collaborare secondo gli ordini dei superiori con il direttore della sede tedesca, un tale David Percival, la cui fama da sbruffone e testa calda lo precede.

Lorraine è considerata la migliore esperta d’intelligence britannico e viene spedita a Berlino per indagare sulla misteriosa scomparsa del collega (ucciso poiché in possesso d’informazioni segrete) e per ripescare la famosa lista.

L’abile spia inglese metterà all’opera tutte le sue conoscenze apprese durante l’addestramento e le sue doti naturali da perfetta spia per recuperare la lista prima che il muro crolli.

La trama di Atomica Bionda

Atomica Bionda film | Cast

Atomica Bionda punta su due protagonisti forti. La prima è l’agente Lorraine interpretata da un’ipnotica, elegante e combattiva Charlize Theron. L’attrice d’origini sudafricane non ha paura di tirare qualche pugno e dimostra che anche le bionde possono farcela in un mondo di uomini. La Theron è un’icona di Hollywood che non necessita un’approfondita presentazione, basterà dire che di recente l’abbiamo vista al cinema con Tully e Long Shot.

“Non penso che sarei stata interessata alla parte se non fossi stata attratta dalla sfida di raccontare la storia in modo fisico. Visto il mio passato di ballerina di danza classica, sono affascinata dall’idea di usare il corpo per la narrazione. E David Leitch voleva un film dove si superassero i limiti. Solo dopo mi sono resa conto che le grandi idee hanno bisogno di muscoli quando bisogna realizzarle. C’erano mattine in cui non riuscivo a scendere dall’auto per il dolore. Poi sono diventata fortissima. C’erano persino due punti della sceneggiatura dove non era previsto che ci fossero combattimenti, ma alla fine li abbiamo inseriti lo stesso”, ha dichiarato la Theron in un’intervista a Grazia.

Al suo fianco, figura James McAvoy come David Percival, un agente dell’MI6 in pianta stabile a Berlino dal carattere esuberante ma diffidente: Lorraine infatti non si fiderà di lui. McAvoy è reduce da diverse esperienze forti al cinema, come Split, Glass, X-Men – Dark Phoenix e It – Secondo capitolo.

Il cast di Atomica Bionda John Goodman che interpreta Emmett Kurzfeld, Til Schweiger interpreta l’orologiaio, Eddie Marsan è Spyglass, Sofia Boutella interpreta Delphine Lasalle, Roland Møller è Aleksander Bremovych e Toby Jones interpreta Eric Gray.

Bill Skarsgård invece interpreta Merkel, Sam Hargrave è James Gasciogne, James Faulkner interpreta C e Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Yuri Bakhtin.

Infine, il regista è David Leitch, il quale ha diretto il primo John Wick e ha snobbato il secondo per dirigere Atomica Bionda. Leitch è conosciuto anche come regista di Deadpool 2 e, con Atomica Bionda, ha messo in scena una grande storia di spionaggio senza cadere nel banale.

Atomica Bionda film | Trailer



Le riprese di Atomica Bionda sono iniziate nel 2015 a Budapest per poi spostarsi a Berlino. La pellicola è arrivata in anteprima al South by Southwest il 12 marzo 2017 per poi essere distribuita nelle sale italiane il 17 agosto dello stesso anno. Dopo due anni, la pellicola arriva in prima serata su Canale 5.

Atomica Bionda film | Curiosità

La Berlino degli anni ’80 viene raccontata con un’ottima colonna sonora che spazia tra le hit di quel decennio: tra i brani scelti compaiono “99 Luftballons” di Nena, “Cat People” di David Bowie, “Personal Jesus” dei Depeche Mode e “Der Kommissar” di Falco.

Per prepararsi al ruolo di Atomica Bionda, Charlize Theron ha dovuto affrontare un duro allenamento. Ben 8 trainer a sua disposizione per calarsi nella parte dell’abile spia, più l’eccezionale aiuto del collega Keanu Reeves, non l’hanno comunque fermata dallo scheggiarsi due denti. Il suo collega John McAvoy, che interpreta Percival, invece ne è uscito illeso. Un prezzo da pagare se si sceglie di non utilizzare una controfigura sul set, un po’ come Tom Cruise in Mission: Impossible.

Chi ha amato una Charlize sensuale ma letale, sarà felice di sapere che Atomica Bionda avrà un sequel.

Atomica Bionda film | Streaming

