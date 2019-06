ATOMICA BIONDA CAST – Charlize Theron è letale in Atomica Bionda, un film del 2017 realizzato da David Leitch, lo stesso regista di Deadpool 2 e John Wick.

La pellicola è la trasposizione cinematografica di una graphic novel del 2012 intitolata The Coldest City, scritta da Anthony Johnston e illustrata da Sam Hart.

Tutto quello che c’è da sapere su Atomica Bionda

Di cosa parla Atomica Bionda? Il film è ambientato nella Berlino di fine anni ’80, alla vigilia del crollo del Muro, e la spia Lorraine viene inviata dal governo britannico per far luce sulla scomparsa di un loro agente sul campo. Ma, soprattutto, la bella agente dovrà recuperare una preziosa lista che contiene i nomi di tutti gli agenti sotto copertura. Caduta nelle mani sbagliate, questa lista potrebbe essere letale per tutti.

Purtroppo, l’arrivo di Lorraine a Berlino dovrà essere mitigato da Percival, la spia a capo dell’organizzazione sul campo con cui la bella Lorraine non andrà d’accordo: entrambi hanno metodi di lavoro differenti e non sempre la loro idea di giustizia combacerà.

Ma qual è il cast di Atomica Bionda? Vediamolo insieme.

Atomica Bionda Cast | Attori e personaggi

Protagonista di Atomica Bionda è la sensuale Charlize Theron che interpreta una spia sfrontata, elegante e letale pronta a mettere in ginocchio l’avversario a suon di pugni. La bella Theron, reduce da un’incredibile serie di Premi Oscar per la pellicola Mad Max Fury Road, ha interpretato una donna forte e coraggiosa che sgomita in un mondo di uomini.

Non penso che sarei stata interessata alla parte se non fossi stata attratta dalla sfida di raccontare la storia in modo fisico. Visto il mio passato di ballerina di danza classica, sono affascinata dall’idea di usare il corpo per la narrazione. E David Leitch voleva un film dove si superassero i limiti. Solo dopo mi sono resa conto che le grandi idee hanno bisogno di muscoli quando bisogna realizzarle. C’erano mattine in cui non riuscivo a scendere dall’auto per il dolore. Poi sono diventata fortissima. C’erano persino due punti della sceneggiatura dove non era previsto che ci fossero combattimenti, ma alla fine li abbiamo inseriti lo stesso”, ha dichiarato la Theron in un’intervista a Grazia.

La trama di Atomica Bionda

A interpretare David Percival è James McAvoy, conosciuto per aver recitato in Split e Glass. E ancora, nel cast vediamo John Goodman che interpreta Emmett Kurzfeld, Til Schweiger interpreta l’orologiaio, Eddie Marsan è Spyglass, Sofia Boutella interpreta Delphine Lasalle, Roland Møller è Aleksander Bremovych e Toby Jones interpreta Eric Gray.

Bill Skarsgård invece interpreta Merkel, Sam Hargrave è James Gasciogne, James Faulkner interpreta C e Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Yuri Bakhtin.

Atomica Bionda vi aspetta il 7 giugno 2019 in prima serata su Canale 5.

