Andrea Iannone Giulia De Lellis

Potrebbe diventare lo scoop dell’estate: Andrea Iannone e Giulia de Lellis innamorati e coppia ufficiale dell’estate 2019 ormai alle porte.

Secondo la testata di gossip Spy sarebbe proprio così: “Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? “Spy” in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante”.

Il nuovo amore misterioso del pilota

Dopo il ricongiungimento ufficiale della coppia Stefano De Martino-Belen Rodriguez e l’ufficializzazione della fine della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, il nuovo amore dell’ex tronista per Iannone sarebbe davvero uno scoop.

Secondo “Spy”, che promette di svelare tutti i dettagli, il pilota avrebbe chiesto il numero di telefono della bellissima influencer mora.

Un altro indizio sarebbe due stories su Instagram pubblicate dal pilota. In queste si vedeva una donna misteriosa, di cui non si scorgeva però il volto. Nella prima foto si vedeva chiaramente che i due si trovavano a letto insieme.Sempre in questa si scorgevano i suoi capelli e niente più. Nel secondo scatto, invece, il pilota riprendeva la schiena della donna senza volto.

Ancora non è nota l’identità della donna comparsa all’improvviso sull’account social del pilota ambitissimo, ma vista l’esposizione social di Iannone probabilmente presto ne sapremo di più. Che sia proprio Giulia De Lellis la silhouette che si scorge nelle foto del pilota?

