Al Bano e Loredana Lecciso, il giallo della foto su Instagram con i cuoricini

Al Bano festeggia Pippo Baudo in tv con Romina Power (tra l’altro è in programma anche un party a Roma in onore del conduttore), ma a casa scappa un selfie con Loredana Lecciso.

Aria di ex? Il dubbio per gli inossidabili gossippari torna a galla. E s’ingrossa d’estate la notizia di quel ritorno di fiamma di cui si parla da anni. Mai smentita e mai confermata.

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme? Uno scatto potrebbe mostrare il ritorno di fiamma

Il giallo arriva con lo scatto che la Lecciso pubblica su Instagram con Carrisi. Intanto Romina Power, da indiscrezioni, sembra che non viva più in Puglia. Anche quando era andata come ospite da Mara Venier aveva raccontato di essere impegnata con varie missioni in Africa a difesa dell’ambiente (quindi sempre più lontano dal luogo del cuore di Al Bano: la Puglia).

Campo libero a super Loredana, che sta sfoggiando un look mozzafiato nelle foto social. Sembrerebbe lei la regina di Cellino. La madre dei figli di Al Bano (Jasmine e Bido) con questa nuova foto – scattata probabilmente nelle Tenute di Cellino – torna a far parlare di sé. E del triangolo Carrisi-Lecciso-Power.

Tre cuori scelti come unico commento non lascerebbero spazio a doppie interpretazioni: Loredana e Al Bano sono legati da un rapporto di grande affetto e stima. Inossidabile, che vince sempre.

Probabilmente Al Bano e Loredana Lecciso hanno ritrovato un equilibrio maggiore rispetto al passato, quando nel loro rapporto non sono mancati momenti di burrasca. Acqua passata. Adesso tutto fila liscio come l’olio. Infatti, poche settimane fa il cantante ha festeggiato il compleanno insieme ai figli avuti con Loredana. Con tanta gioia.

