THE DEPARTED FILM – Martin Scorsese ha prodotto tantissime pellicole durante la sua carriera, avvalendosi di grandi attori. The Departed – Il bene e il male è un film del 2006 che vede come protagonista Leonardo DiCaprio e Italia 1 lo ripropone in prima serata giovedì 6 giugno 2019.

Di cosa parla The Departed? E cosa sappiamo del suo stellare cast? Vediamolo insieme.

The Departed film | Il bene e il male | Trama

Francis Costello, conosciuto semplicemente come Frank, è uno spietato boss della malavita irlandese. Il film è ambientato a Boston, Massachussetts, e vede Frank crescere il figlioccio Colin Sullivan finché questo non compie vent’anni ed entra nella Polizia di Stato. Sullivan fa parte dell’unità speciale anticrimine come talpa del boss a cui passa tutte le informazioni sotto banco.

A contrastarlo è il diffidente William Costigan, chiamato da tutti Billy. Il dipartimento di polizia dello stato del Massachussetts ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata ed ecco perché sceglie Billy come infiltrato per lavorare al cospetto del boss. Doppia talpa dunque tra le due squadre nemiche.

Colin, dopo aver conquistato un posto all’interno della Squadra Speciale investigativa, viene scelto per una missione che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello. Quello che la polizia non sa è che Colin sta facendo il doppio gioco.

The Departed film | Il cast

Leonardo DiCaprio ha avviato una lunga collaborazione con Martin Scorsese negli anni 2000. Infatti, l’attore è stato spesso protagonista delle sue pellicole, basti pensare a Gangs of New York, The Aviator e Shutter Island. In The Departed, DiCaprio interpreta Billy.

Al suo fianco, vedremo parallelamente lavorare contro la polizia Matt Damon nelle vesti di Colin Sullivan, il figlioccio del boss mafioso.

Chi fa parte del cast di The Departed? Vediamo anche Jack Nicholson che interpreta Frank Costello, il boss, poi Mark Wahlberg che interpreta Sean Dignam e ancora Martin Sheen nelle vesti di Oliver Queenan.

Poi abbiamo Ray Winstone come Mr. French, Vera Farmiga come Madolyn, Anthony Anderson come Brown, Alec Baldwin come Ellerby, Kevin Corrigan come Cugino Sean.

Jasmes Badge Dale interpreta Barrigan, David O’Hara interpreta Fitzy, Jay Giannone interpreta Tailing Queenan, Mark Rolston interpreta Delahunt, Robert Wahlberg interpreta Lazlo e Kristen Dalton interpreta Gwen.

The Departed film | Il trailer



Realizzato da Martin Scorsese, The Departed – Il bene e il male è un remake del film Infernal Affairs di Andrew Lau e Alan Mark. La pellicola ha ottenuto un grande successo e ha portato a casa diversi premi tra cui 4 Oscar (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio).

The Departed è stato presentato in anteprima durante la prima edizione della Festa internazionale di Roma 2006.

The Departed film | Streaming

The Departed va in onda su Italia 1 in prima serata. Per seguirlo, basta sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure seguirlo in diretta streaming tramite MediasetPlay.