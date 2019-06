Teresa De Santis a TPI: “Grande tradizione nel palinsesto di Rai 1, ma non mancherà qualche innovazione” | VIDEO

Teresa De Santis Direttore Rai 1 | Palinsesti Rai 2019 | Pippo Baudo Compleanno

Teresa De Santis Direttore Rai 1 – In viale Mazzini si lavora fino a tarda sera. I palinsesti della nuova stagione sono in dirittura d’arrivo. E il super direttore della Rete ammiraglia Rai, Teresa De Santis, è pronta a sfoderare grandi nomi del giornalismo per la prossima stagione tv.

In questi mesi ha lavorato praticamente in attacco da sola, senza vicedirettori. “Proprio sola no. Ho i miei collaboratori che sono molto preparati. Senza vicedirettori sì perché l’azienda è in fase di transizione quindi sta valutando se stabilizzare le Rete ora oppure andare ad una dimensione di riforma. Io, ovviamente, mi auguro che si stabilizzi la situazione”, racconta in esclusiva a Tpi.

Ascolti alla mano, da gennaio a maggio, la Rete che guida la De Santis è cresciuta in modo esponenziale. Va benissimo il Daytime, da Uno Mattina (con Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi) a Storie italiane di Eleonora Daniele, che sfonda il muro del 20% di share ogni giorno.

Rai 1: Teresa De Santis sola al comando, ma con una ricetta vincente. Grandi sorprese per il nuovo palinsesto

“E’ vero abbiamo migliorato per performances della Rete, affrontiamo prove difficili ogni giorno. Che ci sia una ricetta vincente me lo vorrei augurare per trovarla ed avere sempre la soluzione. In televisione la ricetta vincente si fa ogni giorno ed è una cosa artigianale. E’ quello che ho fatto io, aggiungendo ogni giorno un piccolo elemento. Sono arrivata ed ho cercato di mettere del mio sul lavoro che avevano già fatto gli altri”

Teresa De Santis Direttore Rai 1 | Il successo degli ascolti

Numeri altissimi anche per i game e le fiction. Ma qual è la ricetta vincente? “Non so se c’è l’ingrediente vincente. C’è molta dedizione al lavoro. Esco sempre piuttosto tardi dalla mia stanza con grande piacere perché sono una donna fortunata: faccio un lavoro che mi piace”, racconta in esclusiva la De Santis.

Teresa De Santis Direttore Rai 1 | “Mi sono occupata per anni di musica”

Da alcuni giorni è già partito il conto alla rovescia per la presentazione del palinsesto della nuova stagione (fissato per il 9 luglio a Milano). Ci saranno grandi nomi su cui sta lavorando la De Santis. “Il palinsesto di Rai 1 è fatto di una grande tradizione. Con qualche innovazione, che come dice Pippo, va inserita con molta calma ed eleganza. Ci saranno dei nomi e delle cose abbastanza nuove. Ci sarà dentro anche un po’ della mia storia e della mia esperienza. Mi sono occupata per anni di musica, sono ancora considerata un’esperta, ho vissuto una lunga e grande stagione. Ci saranno le innovazioni che passeranno attraverso questo”, ci racconta nella sede Rai di viale Mazzini.

Teresa De Santis Direttore Rai 1 | Una serata in tv per festeggiare Pippo Baudo

Potrebbe esserci anche Baudo su Rai 1 nella nuova stagione? Chissà. Super Pippo, oggi, non ha nascosto il suo sogno nel cassetto: condurre un programma sugli anni Duemila. “Con Pippo Baudo abbiamo chiacchierato a lungo su questo Paese, abbiamo il compito di raccontarlo aggiungendo qualcosa in più. E di questo parleremo con lui”, dice la De Santis quando saluta con orgoglio il grande evento in programma per domani 7 giugno 2019 su Rai 1 per festeggiare i 60 anni di carriera e gli 83 d’età del grande Pippo Baudo.

Pippo Baudo fa festa su Rai 1, ma con un sogno nel cassetto: ecco quale