Stasera su Sky 6 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 6 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di giovedì 6 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, giovedì 6 giugno 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 6 giugno | Sky Cinema Uno

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

18:55 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Cambio vita

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Cambio vita, con Olivia Wilde, Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Mircea Monroe.

La trama: Mitch e Dave sono cresciuti insieme e un tempo erano praticamente inseparabili, poi si sono un po’ persi di vista. Dave adesso è sposato, padre di tre figli ed è un avvocato sempre molto impegnato. Mitch, invece, è rimasto un bambinone single, che non ha un lavoro fisso e non si è mai deciso a prendersi una responsabilità nella vita. Per Mitch a Dave non manca nulla: ha una bellissima moglie, i bambini lo adorano e lavora in uno studio prestigioso. Per Dave, invece, vivere come Mitch, ovvero senza obblighi e stress, sarebbe un sogno. Dopo aver trascorso una nottata alcolica insieme, i due si risvegliano uno nel corpo dell’altro…

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

18.50 – Marigold Hotel

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Mary Shelley – Un amore immortale

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Mary Shelley – Un amore immortale, biografia della celebre scrittrice con Elle Fanning.

La trama: Mary, figlia di un’antesignana del femminismo e di un filosofo, cresce in bellezza e cultura. Appassionata di letteratura gotica e di fantasmi, si rifugia spesso in un cimitero e sogna di scrivere un giorno il suo romanzo. Durante un soggiorno in campagna incontra Percy Shelley, poeta inquieto che la seduce e si innamora perdutamente. Sposato con prole, Percy nasconde a Mary la verità. Svelata l’omissione, Mary deve scegliere se vivere o negarsi quell’amore. Il desiderio ha il sopravvento e i due amanti fuggono insieme, trascinandosi dietro la sorella minore di Mary. Tra i tre nasce un singolare menage che conosce alti e bassi, miseria e nobiltà.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 6 giugno | Sky Cinema Collection 19:35 – Ace Ventura 3

21:15 – Stuart Little – Un topolino in gamba Su Cinema Collection (canale 303) arriva il film Stuart Little – Un topolino in gamba, con Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. La trama: Stuart è un topo che cerca di appagare il proprio bisogno di appartenenza. Così un giorno capita nella casa della famiglia Little in cerca di un po’ di affetto. Mamma, papà e figlio lo adottano e ben presto Stuart entra a far parte della famiglia. Finalmente si sente amato e coccolato da tutti. L’unico problema che deve affrontare è la convivenza con Fiocco di Neve, il gatto di casa, che si sente messo in secondo piano. Guida tv Sky 6 giugno | Sky Cinema Family 19:25 – Il magico mondo di Oz

21:00 – Il grande e potente Oz La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) il film Il grande e potente Oz, con James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, Zach Braff, Abigail Spencer, Joey King, Bill Cobbs, Ted Raimi, Tony Cox. La trama: Oscar Diggs (James Franco), un mago circense dall’etica dubbia, è costretto a lasciare il polveroso Kansas e a cercar rifugio nella terra incantata di Oz, dove fama e fortuna sembrano essergli a portata di mano fino a quando si imbatte nelle streghe Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) e Glinda (Michelle Williams), che dubitano delle sue ostentate grandi doti di prestigiatore. Messo di fronte a numerose difficoltà che minacciano l’esistenza di Oz, Oscar dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio e le sue capacità magiche per scoprire la differenza tra bene e male prima che Oz scompaia per sempre a causa di un epico scontro tra i suoi stessi abitanti. Ecco il trailer: Stasera su Sky 6 giugno | Sky Cinema Action

19:05 – Tropa de elite 2 – Il nemico è un altro

21:00 – The Order La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) il film The Order, con Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos, Brian Thompson. La trama: Rudy Cafmeyer è un ladro d’arte. Sia che trafughi tesori nella giungla dell’Angola, sia che rubi i gioielli della mafia russa a Mosca, Rudy è uno abituato a vivere sul filo del rasoio. Gioca quindi sul suo terreno quando riceve una telefonata dal padre, famoso archeologo, che e’ in grossi guai in Israele. Precipitatosi a Tel Aviv Rudy si trova coinvolto in una caccia all’uomo. In palio c’è non solo la salvezza del genitore, ma del mondo intero, minacciato da una pericolosa setta. Programmazione Sky 6 giugno | Sky Cinema Suspence 19.20 – The Watch

21.00 – Extortion

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Extortion, thriller con Eion Bailey e Danny Glover.

La trama: Ricattato da un pescatore, un medico deve intraprendere un pericoloso viaggio per salvare la propria famiglia. Stasera su Sky 6 giugno | Sky Cinema Romance 19:05 – Il domani tra di noi

21:00 – 50 volte il primo bacio Su Sky Cinema Romance la commedia sentimentale 50 volte il primo bacio, con Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Lusia Strus, Dan Aykroyd. La trama: Siamo nelle Hawaii, Henry un simpatico veterinario si innamora a prima vista di Lucy. Lucy però ha un problema, a causa di un incidente ricorda solo le ultime 24 ore e rivive così tutti i giorni lo stesso giorno di quando ebbe l’incidente. Ecco il trailer: Sky Cinema Drama

18.45 – The War

21.00 – Main Street – L’uomo del futuro Su Sky Cinema Drama va in onda il film Main Street – L’uomo del futuro, con Colin Firth e Orlando Bloom. La trama: La vita degli abitanti di una cittadina del North Carolina viene sconvolta da uno straniero e dal suo pericoloso business. Stasera su Sky 6 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.15 – Daddy’s Home 2

21.00 – Crazy Night – Festa col morto Su Sky Cinema Comedy va in onda il film Crazy Night – Festa col morto, con Demi Moore, Scarlett Johansson, Ty Burrell, Dean Winters e Zoë Kravitz. La trama: Cinque amiche si riuniscono per un selvaggio addio al nubilato ma un grottesco colpo di scena le attende. Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno la replica di Italia-Polonia, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. Stasera su Sky 6 giugno | Sky Uno 20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Romagna

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia Prima TV Sky Uno trasmette Bruno Barbieri – 4 Hotel, il cooking show di Bruno Barbieri che analizza e valuta quattro alberghi della stessa area geografica. Questa sera il programma si trasferisce in Puglia.