Stasera in tv Music Awards Rai 1 | 6 giugno 2019 | Prima serata

STASERA IN TV MUSIC AWARDS RAI 1 – Torna stasera giovedì 7 giugno 2019 su Rai 1 la seconda delle due serate dedicate ai Wind Music Awards 2019, l’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Tanta buona musica torna dunque protagonista della prima serata di Rai 1, dopo gli ottimi ascolti di ieri, con gli artisti italiani e internazionali più amati che si esibiscono sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

Anche oggi tanti grandi artisti che verranno premiati per i loro successi discografici e di presenze ai concerti. Appuntamento stasera in tv, giovedì 6 giugno 2019, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 20.30.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI MUSIC AWARDS 2019

Stasera in tv Music Awards Rai 1 | Cantanti | Ospiti

Ecco tutti gli ospiti e i cantanti che si esibiscono ai Seat Music Awards 2019 oggi 6 giugno 2019.

I CONDUTTORI DEI MUSIC AWARDS 2019

Scaletta 6 GIUGNO

Questi i cantanti che si esibiranno il 6 giugno, secondo quanto riportato da Sorrisi e Canzoni:

Lo Stato Sociale feat. Myss Keta – “Dj di m….”

Annalisa – “Avocado Toast”

Fabrizio Moro – “Ho bisogno di credere”

Enrico Nigiotti – “Notturna”

Benji e Fede – “Dove e quando”

Paola Turci – “Viva da morire”

Francesco Renga – “Prima o poi”

Raf e Umberto Tozzi – “Infinito” / “Battito animale” / “Tu” / “Gloria”

Modà – “Sono già solo” / “Gioia” / “La notte”

Il Volo – “A chi mi dice”

Nek – “La storia del mondo”

Ospite: Mika – “Ice Cream”

Boomdabash feat. Alessandra Amoroso – “Mambo salentino” + “Per un milione”

Loredana Bertè – “Tequila e San Miguel”

Fiorella Mannoia – “Il senso”

Ron e Fiorella Mannoia – “Cara”

Francesco Gabbani – “È un’altra cosa”

Takagi & Keta e Giusy Ferreri – “Jambo”

Mika – “Relax, take it easy”

Gino Paoli – “Una lunga storia d’amore”

Ospiti: Luca e Paolo

Achille Lauro – “1969 / “Rolls Royce”

Noemi – “Domani è un altro giorno”

Alberto Urso – “Accanto a te”

Baby K – “Da zero a cento” / “Playa”

Negrita – “Andalusia”

The Kolors con Elodie – “Pensare male”

Anna Tatangelo – “Tutto ciò che serve”

Levante – “Andrà tutto bene”

Gazzelle – “Punk”

LE ANTICIPAZIONI DELLA SERATA DEL 6 GIUGNO

D ove vedere l’evento in streaming e diretta tv

L’evento musicale è trasmesso in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 1 a partire dalle ore 20,30.

La rete ammiraglia del servizio pubblico è visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Vi siete persi l’evento? Niente panico. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare le clip o l’intera puntata in qualsiasi momento.

DOVE VEDERE I MUSIC AWARDS 2019 IN STREAMING