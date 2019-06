🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

STASERA IN TV ALL TOGETHER NOW CANALE 5 – Questa sera cosa guardare su Canale 5? Michelle Hunziker sarà la padrona di casa a All Together Now, il programma in onda ogni giovedì che mette sul palcoscenico la musica.

All Together Now è giunto alla sua quarta puntata e ha visto alcuni sogni infrangersi e altri invece proseguire verso una strada incerta, ma comunque luminosa.

Tutto merito del Muro, una giuria composta da ben 100 esponenti del mondo dello spettacolo che hanno approvato e bocciato le performance dei concorrenti.

Quali sono le anticipazioni della serata? E gli ospiti?

Nuovi concorrenti saliranno sul palcoscenico di All Together Now per entusiasmare il pubblico e il Muro, ma chi riuscirà da arrivare all’agognata finale? Il premio è pari a 50 mila euro, ma chi tra i fortunati partecipanti riuscirà a portarselo a casa?

Tra i concorrenti delle precedenti puntate che hanno lasciato un’impronta nel programma possiamo ricordare Dennis Fontana, il primo vincitore di Amici (che all’epoca si faceva chiamare Saranno Famosi), oppure il giovane Luca che ha emozionato anche J-Ax con la sua esibizione.

La serata del 6 giugno sarà animata da un ospite d’eccezione, per questa puntata soltanto uno ma che forse vale per tre: Gianluca Vacchi, un noto imprenditore italiano conosciuto principalmente come fenomeno del web. Il suo account Instagram è seguitissimo e l’imprenditore pubblica spesso video esilaranti.

Sarà proprio la sua simpatia giovanile a conquistare Michelle Hunziker e il pubblico di Canale 5 questa sera. Fino ad ora il programma ha fatto posto a diversi ospiti speciali, ma per la puntata del 6 giugno ci sarà soltanto Vacchi a intrattenere gli italiani.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 21:25 per seguire la quarta puntata di All Together Now.

