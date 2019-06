Stasera in tv 6 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Music Awards 2019 | All Together Now | Olanda Inghilterra

STASERA IN TV 6 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 6 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 6 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Music Awards 2019

Stasera su Rai 1 la seconda e ultima serata dei SEAT Music Awards 2019: i cantanti più famosi e di successo in Italia si esibiranno dall’arena di Verona per uno spettacolo di musica condito da tanti ospiti internazionali.

La scaletta ufficiale dei Music Awards 2019

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21.00 – Tg2 Post

21.20 – Morte sulla scogliera

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Morte sulla scogliera, poliziesco del 2018 con Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock.

La trama: Hella indaga sulla morte di un uomo, ritrovato in fondo a una scogliera. Il giallo si infittisce quando moglie e figlia della vittima spariscono.

Stasera in tv 6 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Calcio: UEFA Nations League Olanda – Inghilterra Semifinale

Questa sera su Rai 3 il grande calcio in chiaro, con una sfida ad alto tasso tecnico tra Olanda e Inghilterra, valida per le semifinali di UEFA Nations League. Chi accederà alla finale? In palio la qualificazione agli Europei del 2020.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 una nuova puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento sull’attualità condotto da Paolo Del Debbio.

Stasera in tv 6 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza

21.20 – All Together Now

Su Canale 5 questa sera torna con un nuovo appuntamento con All Together Now, il nuovo show musicale Mediaset condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di J-Ax. Riusciranno i concorrenti della puntata a convincere il muro a schiacciare il pulsante e a promuovere la loro esibizione canora?

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I – La scena del crimine

21.25 – The Departed

Su Italia 1 questa sera The Departed, un capolavoro del 2006 firmato da Martin Scorsese, con Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Vera Farmiga, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin, Anthony Anderson.

La trama: Nella città di Boston vige la legge criminale del Boss Frank Costello. Dopo anni di crimini, violenze e omicidi, il dipartimento di Polizia decide di contrastare in maniera più marcata le attività del boss e della sua organizzazione. Per fare ciò, infiltra un giovane poliziotto cresciuto in zona, Billy Costigan, all’interno dell’organizzazione di Costello. Costigan, non senza qualche contraccolpo psicologico, dovendosi destreggiare tra malviventi e storie violente, tenta di entrare tra le grazie del boss per scoprirne i piani e comunicarli al capo della polizia, unico suo interlocutore alla centrale. Al contempo, un’altra recluta, cresciuto anch’esso per le strade di South Boston, Colin Sullivan, sta facendo carriera in polizia. Ottenuta una posizione rilevante all’interno della Squadra Speciale Investigativa, Colin viene messo a capo della missione che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello. Quello che nessuno in polizia sa è che Colin in realtà lavora per Costello, dandogli informazioni continue sulle mosse della polizia in modo da evitare qualsiasi trappola che vanno ad escogitare per coglierlo con le mani nel sacco. La doppia vita di Billy e Colin diventerà sempre più stressante in questo loro continuo stare attenti a celare la propria identità. Quando malviventi e polizia scopriranno che al loro interno c’è una talpa ed entrambe le parti ne faranno parola ognuno con il proprio infiltrato, Billy e Colin si troveranno a lottare contro il tempo per anticipare l’uno le mosse dell’altro per svelarne l’identità e riprendersi la propria.

Il trailer:

Programmi tv 6 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 un nuovo appuntamento con Corrado Formigli e il suo programma di approfondimento politico e di attualità, Piazzapulita.

Stasera in tv 6 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Acqualagna

21:30 – L’ultimo dominatore dell’aria

Tv8 questa sera propone il film L’ultimo dominatore dell’aria, con Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz.

La trama: Gli elementi di Acqua, Terra, Fuoco e Aria un tempo vivevano in pace grazie all’Avatar, una figura capace di dominare tutti e quattro gli elementi mantenendo così l’armonia tra la Tribù dell’Acqua, il Regno della Terra, la Nazione di Fuoco e i Nomani dell’Aria. Quando l’Avatar scompare misteriosamente, il mondo diviene possesso della belligerante Nazione del Fuoco, che prima stermina tutti i Nomadi dell’Aria, poi sposta le sue mire verso le Tribù dell’Acqua.

Il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

18:55 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Cambio vita

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Cambio vita, con Olivia Wilde, Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Mircea Monroe.

La trama: Mitch e Dave sono cresciuti insieme e un tempo erano praticamente inseparabili, poi si sono un po’ persi di vista. Dave adesso è sposato, padre di tre figli ed è un avvocato sempre molto impegnato. Mitch, invece, è rimasto un bambinone single, che non ha un lavoro fisso e non si è mai deciso a prendersi una responsabilità nella vita. Per Mitch a Dave non manca nulla: ha una bellissima moglie, i bambini lo adorano e lavora in uno studio prestigioso. Per Dave, invece, vivere come Mitch, ovvero senza obblighi e stress, sarebbe un sogno. Dopo aver trascorso una nottata alcolica insieme, i due si risvegliano uno nel corpo dell’altro…

Ecco il trailer:

Programmi tv 6 giugno | Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno la replica di Italia-Polonia, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio.

Stasera in tv 6 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Romagna

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia Prima TV

Sky Uno trasmette Bruno Barbieri – 4 Hotel, il cooking show di Bruno Barbieri che analizza e valuta quattro alberghi della stessa area geografica. Questa sera il programma si trasferisce in Puglia.