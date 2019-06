Sondaggi politici 6 giugno | Sondaggi elettorali oggi | Governo | Lega | M5s

Sondaggi politici 6 giugno – Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Demopolis, la maggioranza degli italiani non vuole che il governo M5s-Lega vada avanti nella composizione attuale (qui tutti gli ultimi sondaggi).

Un dato sorprendente, che mostra qualche primo segnale di crepa tra gli italiani e l’esecutivo gialloverde.

Il 42 per cento degli intervistati ritiene che si debba tornare a votare. Un numero elevato, che comprende anche una fetta dell’elettorato del Movimento Cinque Stelle (10 per cento) e della Lega (35 per cento).

Sondaggi politici 6 giugno – Emerge quindi come l’elettorato del Carroccio sia più propenso al ritorno alle urne di quello grillino. È probabile che gli elettori della Lega siano tentati da una futura alleanza di governo tutta di centrodestra, comprendente Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Il 31 per cento del campione intervistato da Demopolis ritiene che il governo debba andare avanti nella conformazione attuale. Per un consistente 20 per cento, invece, il governo non deve cadere, ma è necessario un rimpasto.

Il 7 per cento invece non ha risposto al quesito.

Se si somma la percentuale di chi vuole tornare al voto e di chi vuole un rimpasto, emerge come il 62 per cento del campione non creda che il governo M5s-Lega possa continuare nella composizione attuale.

Sondaggi politici 6 giugno | Ultimi sondaggi | Il discorso del premier Conte

Demopolis ha chiesto agli italiani anche un giudizio sul discorso pronunciato da Giuseppe Conte lo scorso 3 giugno, quando il premier ha in sostanza chiesto ai due alleati di governo, i cui equilibri si sono ribaltati dopo le elezioni europee, di decidere se vogliono continuare a lavorare insieme (qui il discorso integrale).

Il 48 per cento degli intervistati ha dato un giudizio positivo sul discorso del presidente del Consiglio, il 33 per cento è rimasto insoddisfatto dalle parole del premier.

Il 19 per cento del campione non ha risposto al quesito.

Sondaggi politici 6 giugno | Lega al 36,5 per cento

Questo sondaggio segue quello realizzato da SWG per La7 due giorni fa, secondo cui la Lega, nelle intenzioni di voto degli italiani, è salita al 36,5 per cento, tre punti in più rispetto alle scorse elezioni europee (qui il sondaggio completo).