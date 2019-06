Stress da città? Arrivano i sacchi da boxe a portata di sfogo

Sacchi boxe strada stress

Una macchina che vi taglia la strada sulle strisce pedonali o un viaggio in metro da terzo mondo stipati come bestie o altre mille sfide zen.

Chi abita in città sa quanta calma ci voglia per affrontare lo stress quotidiano senza dare di matto.

Quanto sarebbe bello avere una valvola di sfogo pronta all’uso, come dei sacchi da boxe a ogni angolo delle strade?

Sacchi boxe strada stress | Public punching bag a Manhattan

Un sogno che può diventare realtà. Lo studio di design donttakethisthewrongway ha installato per le strade di Manhattan dei maxi sacchi da boxe pubblici in occasione della New York City Design Week 2019.

Nemmeno a dirlo, l’esperimento ha incassato subito un gran successo: la gente spesso e ben volentieri si è avvicinata ai “public punching bag” per sferrare un colpo e sfogare così la rabbia.

Non si tratta di istigazione alla violenza, ma di metodi alternativi per sfogare la tensione che spesso chi vive in città è costretto a portarsi a casa la sera senza possibilità di replica.

Sacchi boxe strada stress | Un modo per sfogare le emozioni represse

Come ribadiscono i designer su Instagram, “i sacchi da boxe pubblici sono un modo per sfogare le proprie emozioni in modo da sviluppare un approccio verso la collettività più salutare”. Ora non resta che sperare che il progetto grandioso travalichi l’oceano e arrivi anche nelle nostre città. Gli italiani sarebbero prontissimi ad accoglierlo a braccia aperte. Anzi, col pugno pronto per sferrare un gancio.

