Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 6 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 6 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 6 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 6 giugno 2019 | Leone | Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi non è poi così positivo. Sono pochi i segni che possono considerarsi fortunati. Tra i pochi eletti spicca il Leone, un segno di fuoco che brilla nella sua forza lavorativa. Avete ricevuto quello che vi spettava e ne siete felici, nonostante quel piccolo freno economico che vi irrita un po’, ma vi piace guardare il bicchiere mezzo pieno e quindi per oggi va bene così.

Al Leone, si uniscono anche i Pesci. Questa giornata promette bene soprattutto nel lavoro, il successo è in crescita e se proseguite su questa strada troverete grandi sorprese ad attendervi alla fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 6 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Se i segni fortunati possono godere di una grande esclusività, i segni sfortunati invece devono contendersi la sedia perché sono davvero tanti! Partiamo dall’Ariete, stanco e sovraccaricato soprattutto dal lavoro: dovete rallentare un po’ i ritmi ed evitare le polemiche.

Il Toro è circondato da un’aria troppo pesante, la tensione ormai è giunta alle stelle e avete bisogno di ritrovare la pace e la serenità, il prima possibile!

Mentre i Gemelli dovrebbero riposare di più con la mente e il corpo, la Vergine dovrà gestire qualche tensione sentimentale.

Bilancia e Acquario nervosetti, non è proprio la giornata giusta per programmare nuovi eventi.

Lo Scorpione vivrà una giornata neutra senza grandi emozioni, mentre il Sagittario dovrà afferrare la testa tra le nuvole e riportarla sulla Terra. Cautela per il Capricorno, soprattutto a lavoro.

