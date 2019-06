Oroscopo di oggi 6 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 6 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 6 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 6 giugno 2019

Siete sommersi dagli impegni, ma non potete certo fare tutto da soli. Chiedere una mano è un vostro diritto, non siate troppo orgogliosi e chiedete aiuto alle persone di cui vi fidate stemperando un po’ il nervosismo.

Giornata in balia della gelosia per gli amici del Toro. Le stelle potrebbero indirizzarvi verso una brutta strada e il vostro partner non vedrà di buon’occhio la vostra diffidenza, soprattutto perché non avete motivo per dubitare della sua buonafede. Evitate di fare polemiche, non sarete in tribunale ma se avete intenzione di muovere accuse bisognerà portare le prove al banco.

Oroscopo di oggi 6 giugno 2019 | Gemelli

Avrete voglia di far polemica cari Gemelli, soprattutto con i colleghi di lavoro che poco tollerate in questi giorni. Gli impegni del passato hanno influito parecchio sul vostro nervosismo, è il caso di prendere una boccata d’aria.

La Luna nel vostro segno vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che avete minuziosamente programmato finora. Lo stress tenterà di sopraffarvi, occhio a non gettarlo sull’area sentimentale.

Che burloni oggi che siete cari Leone, attenzione a non esagerare però! I vostri scherzi potrebbero non essere ben accolti da tutti quelli che vi circondato, cercate di calibrare il vostro brio quantomeno a lavoro.

Oroscopo di oggi 6 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, il vostro legame con le persone care è molto forte eppure in questi giorni qualche rapporto potrebbe essersi incrinato e avete il timore di poter perdere quella persona.

In genere le critiche non vi piacciono, ma oggi più che mai. Siete pronti a ingoiare chiunque abbia voglia di giudicare il vostro operato, ma questo nervosismo ha una fonte: fareste bene ad affrontarla.

Per lo Scorpione sarà una giornata neutra, nessuna emozione particolarmente forte vi scombussolerà. I problemi sono sempre in agguato, cercate di non farvi prendere dall’ansia.

Oroscopo di oggi 6 giugno 2019 | Sagittario

Evitate inutili scontri oggi e cercate di essere razionali. Non dovete far vagare troppo la testa per aria, rimanete ancorati al terreno perché vi servirà. Cercate di non dire bugie, lo sapete che hanno le gambe corte.

La Luna in Cancro vi rende agitati e nervosi, non volete essere contraddetti e avete il litigio facile. Non si respira una bella aria in famiglia, il vostro partner potrebbe prendere le distanze a causa del vostro atteggiamento ostile.

Siete abbastanza sottotono quest’oggi cari Acquario e il caldo non vi aiuta. Forse dovreste rompere gli schemi, allontanarvi dalla vostra routine e giocarvela in un campo nuovo, lontano dallo stress.

Cari Pesci, quest’oggi avete la passione dalla vostra parte e ve la giocherete al meglio. Questo per voi è davvero un periodo positivo ed entro la fine dell’anno potrebbero piovere nuove opportunità professionali tra i vostri piedi.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.