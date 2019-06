Oroscopo Branko 6 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 6 GIUGNO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 giugno 2019.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 6 GIUGNO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 6 GIUGNO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo Branko 6 giugno 2019 | Previsioni

Cari Ariete, venite da un periodo in cui tutto ciò che toccavate diventava oro. Oggi invece, per la prima volta, non è così.

D’altronde un periodo no capita a tutti, ma voi avete le carte in regola per superarlo. Una pausa tutto sommato non può che farvi bene.

L’OROSCOPO DEL GIORNO DI BRANKO

Luna ancora ottima per il vostro segno. Questo gioverà soprattutto sulle vostre finanze, in grande crescita.

Siate meno pigri e legati al vostro ambiente domestico: d’altronde fate più successo fuori che in casa. Viaggiate.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Branko 6 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in questo periodo, che coincide con quello del vostro compleanno, le stelle vi sorridono. Approfittatene.

In questo periodo potreste aver firmato collaborazioni importanti, magari per una compravendita.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

Amici del Cancro, dovete prendere delle decisioni importanti, ma non lasciatevi sorprendere dalle incombenze che dovete risolvere.

Questioni da risolvere non mancano per il vostro segno, sia a livello familiare che nel lavoro. Splendido invece l’amore.

Venite secondo l’oroscopo di Branko di oggi da un periodo davvero stressante e di grande attività.

Questo vi rende un po’ sonnolenti. Approfittate del weekend in arrivo per rilassarvi: in quei giorni avrete Venere dalla vostra parte.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 6 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, in generale questo è per voi una giornata davvero ottima. La Luna infatti vi dà una speciale serenità.

Venere in Toro vi dà un brivido a livello sentimentale: possibili nuovi importanti incontri. Al meglio le finanze soprattutto tra il 9 e il 10 giugno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

Amici della Bilancia, siete in splendida forma secondo l’oroscopo di Branko oggi. Dovreste però contenervi un po’ di più a volte.

Questo perché avete molti pianeti in opposizione come Luna, Mercurio, Marte, e contro Saturno e Plutone, che potrebbero giocare brutto scherzi.

OROSCOPO DI OGGI DI TPI

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Scorpione, tutto è possibile in questo giovedì 6 giugno 2019 grazie alla protezione di Giove. Bene in particolare il lavoro e gli affari.

Il sostegno di Venere può portare un nuovo amore a chi è single.

Oroscopo Branko 6 giugno 2019 | Sagittario

Per voi questa è stata una primavera a dir poco complicata, con diversi acciacchi di natura fisica. È il momento di rialzare la testa.

Da rivedere qualche accordo di lavoro con i vostri collaboratori: potrebbero essere troppo esigenti.

Cari Capricorno, in questi giorni Branko vi ricorda che dovete affrontare un quadro astrale davvero negativo con l’opposizione di Luna-Mercurio-Marte.

Le collaborazioni, il matrimonio, i rapporti familiari e con le persone strette vivono una fase complicata.

Rallegratevi, le stelle oggi sono dalla vostra parte. La benevolenza del Cancro nel vostro segno vi aiuta negli affari.

Luna e Mercurio, invece, preannunciano un’importante nuova entrata finanziaria. Favoriti i viaggi.

Amici dei Pesci, favoriti collaborazioni e nuovi importanti passi in avanti nella sfera privata, come un matrimonio.

Ancora da risolvere secondo l’oroscopo Branko qualche bega legale e qualche acciacco fisico.

L’OROSCOPO DI DOMANI

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019