Una playlist spaziale: la NASA vi fa scegliere le canzoni da portare sulla Luna

La playlist perfetta per accompagnare un viaggio un po’ particolare, quello sulla Luna. Riconoscendo l’importanza della musica per i suoi astronauti, la NASA ha deciso di lanciare una call per far scegliere ai propri follower, con l’hashtag #NASAMoontunes la colonna sonora della prossima missione.

“La musica è stata sempre presente nella storia delle missioni spaziali: dalle canzoni pre-lancio alle sveglie per gli equipaggi”, si legge sul sito della NASA. “Così come abbiamo celebrato il 50esimo anniversario di Apollo 11, ci stiamo preparando per una nuova missione sulla Luna per il 2024 durante la quale gli astronauti avranno tre giorni di viaggio nello Spazio…”.

Fino al 28 giugno è perciò possibile dare il proprio contributo o attraverso Twitter con l’hashtag #NASAMoonTunes o compilando sul sito della NASA il form preposto.

La playlist definitiva verrà mandata in onda tra il 13 e 14 luglio sulla stazione radio della NASA Third Rock Radio, proprio qualche giorno prima l’anniversario dell’Apollo 11.

• Non deve essere presente linguaggio scurrile/non appropriato nel titolo/testo;

• Solo canzoni presenti in piattaforme di streaming ufficiali; niente SoundCloud, YouTube, Bandcamp, MixCloud o simili;

• Vengono considerate valide solo le canzoni segnalate tramite l’hashtag #NASAMoonTunes su Twitter e tramite il form sul sito;

• Third Rock Radio potrà scegliere quali tracce della playlist suonare, non è obbligata a suonarle tutte.

