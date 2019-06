Music Awards 2019 anticipazioni 6 giugno 2019 | Scaletta | Seconda serata | Cantanti | Artisti | Ospiti | Verona | Streaming tv

MUSIC AWARDS 2019 ANTICIPAZIONI 6 GIUGNO 2019 – Dopo il grande successo di ieri, tornano stasera 6 giugno 2019 i Music Awards 2019, il programma dell’estate 2019 in onda in prima serata su Rai 1.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI MUSIC AWARDS 2019

Anche questa sera all’Arena di Verona si esibiscono i più grandi artisti della musica italiana e internazionale. A condurre confermata la coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Come sempre inoltre verranno consegnati dei premi agli artisti che nel corso dell’anno si sono distinti per il numero di copie vendute dei loro album e per le presenze registrate live nei propri concerti.

Ma chi sono i cantanti e gli ospiti della seconda serata dei Music Awards 2019? Qual è la scaletta? Di seguito tutte le anticipazioni sulla trasmissione in onda oggi giovedì 6 giugno 2019 su Rai 1 dalle 20.30.

I CANTANTI DEI MUSIC AWARDS 2019

I CONDUTTORI DEI MUSIC AWARDS 2019

Music Awards 2019 anticipazioni 6 giugno 2019 | Scaletta | Artisti

Anche oggi giovedì 6 giugno tanti ospiti e cantanti tra i più amati dal pubblico si esibiscono in diretta dall’Arena di Verona. I Seat Music Awards sono trasmessi in esclusiva da Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ecco la scaletta dei cantanti in ordine di apparizione, secondo quanto anticipato da Sorrisi:

LA SCALETTA DELLE DUE SERATE DEI MUSIC AWARDS 2019

Music Awards 2019 scaletta 6 GIUGNO

Lo Stato Sociale feat. Myss Keta – “Dj di m….”

Annalisa – “Avocado Toast”

Fabrizio Moro – “Ho bisogno di credere”

Enrico Nigiotti – “Notturna”

Benji e Fede – “Dove e quando”

Paola Turci – “Viva da morire”

Francesco Renga – “Prima o poi”

Raf e Umberto Tozzi – “Infinito” / “Battito animale” / “Tu” / “Gloria”

Modà – “Sono già solo” / “Gioia” / “La notte”

Il Volo – “A chi mi dice”

Nek – “La storia del mondo”

Ospite: Mika – “Ice Cream”

Boomdabash feat. Alessandra Amoroso – “Mambo salentino” + “Per un milione”

Loredana Bertè – “Tequila e San Miguel”

Fiorella Mannoia – “Il senso”

Ron e Fiorella Mannoia – “Cara”

Francesco Gabbani – “È un’altra cosa”

Takagi & Keta e Giusy Ferreri – “Jambo”

Mika – “Relax, take it easy”

Gino Paoli – “Una lunga storia d’amore”

Ospiti: Luca e Paolo

Achille Lauro – “1969 / “Rolls Royce”

Noemi – “Domani è un altro giorno”

Alberto Urso – “Accanto a te”

Baby K – “Da zero a cento” / “Playa”

Negrita – “Andalusia”

The Kolors con Elodie – “Pensare male”

Anna Tatangelo – “Tutto ciò che serve”

Levante – “Andrà tutto bene”

Gazzelle – “Punk”

Music Awards 2019 anticipazioni seconda puntata | Dove vederlo in tv e in streaming

I Seat Music Awards 2019 saranno trasmessi in diretta tv (gratis) su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

È possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

DOVE VEDERE I MUSIC AWARDS 2019 IN STREAMING