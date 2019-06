Morte sulla scogliera film | Trama | Cast | Stasera in tv | Rai 2 | Streaming

MORTE SULLA SCOGLIERA FILM – Questa sera, mercoledì 6 giugno 2019, va in onda su Rai 2 il film Morte sulla scogliera, in prima serata alle 21.20. Si tratta un film in prima tv scritto e diretto da Thomas Berger.

Un giallo tedesco del 2019, che sbarca in prima tv su Rai 2 dopo il grande successo ottenuto nel proprio Paese. Ma di cosa parla Morte sulla scogliera, qual è la trama, il cast e il trailer? Di seguito le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sul film stasera in tv su Rai 2.

Morte sulla scogliera film | Trama

Il film Morte sulla scogliera, stasera su Rai 2 in prima visione, è ambientato nella tranquilla cittadina di Nordholm. Sono passati quattro anni dall’omicidio della studentessa Jenni quando il nuovo capo della polizia locale Simon Kessler deve affrontare un altro caso spinoso: la morte di Jakob Thomsen, trovato privo di vita in fondo alla scogliera.

Inizialmente l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio, ma ben presto questa tesi perderà consistenza, visto che spariscono misteriosamente la moglie Anna e la figlia Lilly. L’unico componente della famiglia che si riesce a rintracciare è Tom, il figlio minore di Jakob.

Il ragazzo però convinto che il padre non avrebbe mai potuto compiere di sua spontanea volontà un gesto come il suicidio. Le indagini vanno avanti tra depistaggi, bugie, macchinazioni e segreti da parte degli altri cittadini di Nordholm.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Morte sulla scogliera | Cast

Il film stasera 6 giugno 2019 in onda su Rai 2 è un giallo avvincente in prima tv diretto da Thomas Berger. Nel cast attori come Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

È possibile seguire il film stasera su Rai 2 in tv. Il secondo canale del servizio pubblico è disponibile al tasto 2 del telecomando o in HD al canale 502. Per chi ha Sky, basta selezionale il canale 102 del proprio decoder.

Inoltre Rai 2 è in diretta streaming attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.