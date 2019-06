Mondiale femminile 2019 Italia convocate | Nazionale | Calcio | Giocatrici | Calendario | Bertolini

MONDIALE FEMMINILE 2019 ITALIA CONVOCATE – Sta per partire l’avventura della Nazionale di calcio femminile al Mondiale di Francia. Un evento storico per un movimento in grande crescita nel nostro Paese.

L’Italia infatti manca nella competizione iridata da 20 anni. Appuntamento dal 7 giugno al 7 luglio 2019, un mese intenso per tutti gli appassionati di calcio.

Mondiale femminile 2019, tutto quello che c’è da sapere

Se fino a qualche anno fa il calcio femminile in Italia era qualcosa di semisconosciuto, uno sport totalmente di nicchia, negli ultimi tempi la musica è cambiata. Grazie anche alla visibilità televisiva, infatti, anche le ragazze con i tacchetti hanno iniziato ad avere una loro dignità come sportive.

Il campionato femminile 2018-2019 ha regalato grande spettacolo, grazie soprattutto a squadre come la Juventus Women, ma anche il Milan e la Fiorentina, che hanno appassionato molti italiani.

Ma quali sono le convocate della nazionale italiana al Mondiale femminile 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto sui sei gironi del Mondiale femminile 2019

Mondiale femminile 2019 Italia convocate | Nazionale

Sono in tutto 23 le giocatrici convocate dal nostro ct Milena Bertolini, molte delle quali provenienti da Juventus e Fiorentina, le squadre che si sono contese l’ultimo scudetto. Ecco dunque tutte le convocate dell’italia per il Mondiale femminile 2019 in Francia:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma)

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

Mondiale femminile 2019 Italia convocate | Calendario

I Mondiali di calcio femminile iniziano ufficialmente il 7 giugno con la partita inaugurale. L’esordio delle azzurre è atteso per domenica 9 giugno 2019 alle 13 a Valenciennes contro l’Australia.

La seconda partita della nostra Nazionale femminile, invece, è a Reims contro la Giamaica, il 14 giugno alle 21. Terza partita della fase a gironi il 18 giugno alle 21, contro il Brasile della campionessa cinque volte Pallone d’Oro Marta.

