MONDIALE FEMMINILE 2019 ITALIA CALENDARIO – Un mese di grande calcio per tutti gli appassionati ma anche per chi da poco sta imparando a conoscere il calcio femminile. Inizia il 7 giugno 2019 il Mondiale femminile 2019 che si disputa in Francia. Un lungo cammino fino alla finale del 7 luglio.

In questa edizione torna a prendere parte alla fase finale del competizione più prestigiosa anche la Nazionale italiana, guidata dal ct Milena Bertolini. Un’opportunità in più per farsi conoscere e apprezzare.

Il movimento del calcio femminile in Italia, d’altronde, è in grande ascesa negli ultimi tempi. Anche grazie alla copertura televisiva- con Sky Sport che trasmette in diretta tutti gli incontri più importanti della Serie A e che trasmetterà tutto il Mondiale – questo sport non è più un fenomeno di nicchia.

Per la Nazionale italiana il ritorno al Mondiale 2019 di Francia è un traguardo atteso da 20 anni, l’ultima partecipazione alla manifestazione iridata risale infatti al 1999. Ma qual è il calendario dell’Italia ai prossimi Mondiali femminili? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Superata la fase delle qualificazioni, l’Italia ha ottenuto il pass per la fase finale del Mondiale. Si parte con la fase a gironi: nel gruppo C, insieme alle azzurre, ci sono l’Australia, la Giamaica e il Brasile.

Un girone non certo facile per le nostre giocatrici, che comunque partivano dalla terza fascia.

Se il Mondiale inizia ufficialmente il 7 giugno 2019 con la partita inaugurale, per l’esordio delle azzurre bisogna attendere domenica 9 giugno 2019 alle 13 a Valenciennes contro l’Australia.

La seconda partita, invece, è a Reims contro la Giamaica, il 14 giugno alle 21. Si chiude in bellezza, il 18 giugno alle ore 21, contro il Brasile della cinque volte Pallone d’Oro Marta.

