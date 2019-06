Marco Columbro sommerso dai debiti: Berlusconi gli compra la sua villa a tre piani

Marco Columbro Berlusconi – Non c’è pace per l’ex presentatore Marco Columbro, vera e propria star della televisione anni ’80 e ’90. A 68 anni il conduttore di programmi come Paperissima e Scherzi a parte si trova a dover affrontare pesanti problemi finanziari dopo aver subito anche gravi guai di salute.

Nel 2003 l’ex volto di Canale 5 fu colpito da aneurisma finendo in coma per più di un mese. Solo dopo una lunga riabilitazione è riuscito a tornare a una vita normale pur essendo costretto però a rinunciare alla sua carriera in tv.

Come rivelato dal quotidiano “il Tempo“, Columbro oggi versa in condizione economiche difficili e pare che, per questo motivo, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi abbia deciso di rilevare la sua villa unifamiliare su tre piani a Basiglio, nel cuore di Milano 3, attraverso una delle sue immobiliari, la Dueville di Segrate.

Un gesto d’aiuto per Columbro che è sempre stato amico del leader forzista. In passato era già successo con il cantante Mariano Apicella, di cui Berlusconi acquistò la villa a Roma, e con Danilo Mariani, l’ex pianista di Arcore, che gli vendette una casa nel senese.

Sembra però che le imprese immobiliari di proprietà dell’ex Cavaliere, tra cui la Dueville appunto, l’Immobiliare Idra (proprietaria di Villa Certosa, la villa in Sardegna) e la Dolcedrago, sarebbero in forte perdita.

